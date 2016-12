Hoy circulan todos los vehículos sin restricción en la CDMX

By Redaccion El Heraldo SLP on 24 diciembre, 2016

La aplicación del programa Hoy No Circula está suspendida durante este sábado La aplicación del programa Hoy No Circula está suspendida durante este sábado, por lo que todos los vehículos podrán circular sin restricción alguna.

Las medidas ambientales reanudarán su operación normal el lunes 26 de diciembre y deberán quedarse en casa los automotores con calcomanía color amarillo y terminaciones de placa de circulación 5 y 6.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis invitó a la población a sumarse a las acciones que eviten el incremento de la contaminación del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

E n e s e s e n tid o r e c o m e n d ó e vit a r el e n c e n did o d e fo g a t a s y lla n t a s u s a d a s, asi c o m o la q u e m a d e piro t é c nia.