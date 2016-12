El 2017, año de retos y oportunidades para todo México, afirma Villar Rubio

By Redaccion El Heraldo SLP on 24 diciembre, 2016

A unas horas de la Navidad, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí casa de todos los potosinos, se suma a la intención de compartir en familia las fiestas decembrinas que ya son toda una tradición de los mexicanos, destaco el rector arquitecto Manuel Fermín Villar Rubio, al tiempo que agradeció a los estudiantes, catedráticos, personal administrativo y a la sociedad en general todo el apoyo y esfuerzo que le permitió engrandecerse durante todo el 2016.

Destacó que reflejo de la suma y coordinación de esfuerzos se ve reflejado en el 100% de calidad en las licenciaturas que imparte la institución, pues acreditó el total de sus carreras.

En este año, la UASLP ha alcanzado una serie de metas que se han traducido en la instalación de 9 campus en diferentes municipios del estado, abarcando todo el territorio potosino, pues cierra con una población estudiantil cercana a los 30 mil estudiantes de licenciatura y los 2 mil estudiantes de posgrado.

Dio a conocer que durante el 2017 la máxima Casa de Estudios ejercerá un presupuesto de 3 mil 31 millones de pesos, donde no se incluyen las carreras en líneas pero se buscará concursar por recursos ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Expuso que esta cantidad la conforman el subsidio federal y el estatal, y los recursos que genera UASLP por distintos conceptos como son las cuotas de reinscripción, y se utilizan las principales funciones como es la docencia, investigación y la difusión de la cultura, en todos los campus del estado.

Reconoció que en el caso de las carreras en línea, no se logró presupuestar porque que en el transcurso de año se elaborara el plan de acción y cuantos recursos se requieren para gestionarlos o concursarlos.

Además, la institución ha logrado en los últimos años arrancar una serie de nuevas carreras, alcanzando 99 licenciaturas y los 89 posgrados, esto se ha traducido en premios, reconocimientos y evaluaciones que la han llevado por el camino de la consolidación y la calidad educativa en el nivel superior del país.

El Rector destacó que, aunque el 2016 fue un año difícil en el tema económico, se espera un 2017 lleno de retos y también de oportunidades, pues precisamente las universidades son centros para crear e innovar en ideas que le permitan a la sociedad generar estrategias para salir adelante en todos sus ámbitos de influencia.

Comentó que al celebrar las fiestas navideñas es importante que las familias y los amigos, además de compartir, recuerden que el trabajo y el esfuerzo es lo que da la satisfacción a todos para salir adelante, aseguró que los catedráticos no deben olvidar que, al estar en las aulas universitarias, el desarrollo de su trabajo les permite transformar vidas y generar la mejor cultura para el estado.

Finalmente Villar Rubio deseó que el 2017 sea un gran año para la comunidad de la universidad y para San Luis Potosí.