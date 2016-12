Cosas de la Ciudad

BANDERAS POLÍTICAS. La resolución que puso fin al conflicto que había en contra de la ex alcaldesa Victoria Labastida Aguirre, donde fue exonerada de las acusaciones que le armaron y que a la postre resultaron falsas, solo demuestra que muchas de las denuncias que se hacen en la entidad son solo banderas de grupos políticos que desean eternizarse en el poder, y en cada campaña política las usan para ganar votos. Con estos términos el Presidente de la COPARMEX, Dr. Jaime Chalita Zarur, describió el duro golpeteo político que nunca dejó trabajar bien a la entonces Presidenta Municipal Victoria Labastida Aguirre. El fin de la controversia beneficia a todos, porque pone en su lugar a cada uno de los actores de éste episodio, y los acusadores quedaron en evidencia de que sus intenciones son solo revanchismo puro, por no haber podido meter mano en una administración que con el poder de unas enaguas bien puestas, los mantuvieron a raya.

CRISIS DE GASOLINA. No cabe duda que México está condenado a repetir siempre lo negro de su historia. Pues como en los nefastos episodios de López Portillo y de Miguel de la Madrid, que cada fin de año en las gasolineras se hacían largas filas de automovilistas con la intención de llenarle el tanque a su coche, porque en el primer segundo del año nuevo el combustible subiría de precio. Así se vieron de saturadas las gasolineras de la ciudad desde antier cuando se esparció el rumor de que se acabaría la gasolina sin que hubiera posibilidad de volver a surtir hasta el año nuevo con el precio de 20 pesos el litro. Con más carros en la actualidad, éste fenómeno fue más espectacular que las “colas” de los ochentas, sin embargo, el origen sigue siendo el mismo, que el carburante va a subir de precio el año entrante.

AUMENTO ADELANTADO. Sería hasta el año entrante cuando la gasolina iría a subir su costo, sin embargo, no se olvide que estamos en México, paraíso de la especulación y de la impunidad, en algunos estados que antes que aquí comenzaron a registrar el desabasto del combustible, el carburante se cotizó hasta en los 21 pesos, con el argumento de los expendedores de que no había suficiente para todos. Por lo que no es de extrañar que si Pemex no corrige esta anomalía, antes de que llegue el primero de enero podría costar la gasolina ya los 21 pesos por litro anunciado hasta el 2017.

SUPUESTO ABASTO. Al mediodía de ayer, los mismos propietarios de algunas gasolineras comenzaron a pedir a los automovilistas que no cayeran en pánico, que la paraestatal Pemex ya estaba surtiendo el producto en distintas estaciones, sin embargo, la incertidumbre ya había hecho presos a los potosinos que hasta con garrafas en mano, desesperados se lanzaron a buscar dónde surtirse del producto

GRAVE DENUNCIA. La denuncia pública hecha por una jovencita donde acusa a su propio padre de someterla a constante abuso sexual, ha cimbrado al selecto núcleo político y económico al que pertenece su familia. La joven de nombre Greta, acompañada de un Abogado, narró que desde que tenía 6 años de edad era sometida a los bajos instintos de su padre, Eduardo Perogordo. Fueron 11 años en que la menor se convirtió prácticamente en esclava sexual de su padre. Vaya episodio de la rancia aristocracia potosina. Ahora solo habrá que ver que hacen la procuraduría de Justicia, el IMES, la CAVID y tantos organismos que tiene el estado disque para proteger a las mujeres en situación de abuso. Si en los casos que se han dado con mujeres de clase media para abajo no hacen nada, es seguro que en este asunto menos moverán un dedo.

ADVERTENCIA.Serán sancionadas las empresas que incumplan con las normas para operar, informó la delegada de la Secretaria de Gestión Ambiental (Segam), Yvet Salazar informó que Esto según la ley ambiental del Estado de San Luis Potosí en el artículo 71 establece como Fuentes Fijas emisoras de contaminación atmosférica a toda instalación establecida en un solo lugar que tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales, de servicios o actividades que formen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera.