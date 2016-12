Cosas de la Ciudad

SE LES CAYÓ EL CIRCO. Perplejos se quedaron los integrantes del grupo político que a fuerza quiere ver derrotada a la ex alcaldesa Victoria Labastida Aguirre, cuando vieron que a la indomable Victoria, la Justicia federal le dio amparo. En la lista de acuerdos del Poder Judicial se da cuenta de que queda intocado el sobreseimiento decretado. Lo que le da tranquilidad a la priísta de seguir sin ser molestada por este grupo que aseguran es capitaneado por el ex gobernador (también priísta) Horacio Sánchez Unzueta. Se da por hecho que la persecución seguirá adelante por las características de los agresores que dice tener la ex alcaldesa, pero por esta ocasión, se llevó otra desinflada el grupo político que tiene por enemigo Victoria Labastida.

REVANCHISMO POLÍTICO. Algunos políticos locales que vivieron de cerca o fueron testigos del acoso político que sufrió la ex alcaldesa en todo su periodo de 2009 al 2012, dicen que el enojo del ex mandatario y de sus compañeros de grupo, fue porque Labastida Aguirre pintó su raya y no dejó que le armaran su equipo con gente que ni era de su agrado ni de su confianza, ni mucho menos se la jugó con ella en la campaña, porque todos daban por hecho que el candidato del PAN la arrollaría en las urnas. Los puestos clave del municipio y las constructoras que harían las obras en la ciudad, los escogió ella y, en el presupuesto…menos dejó que alguien que no fuera de su confianza, decidiera su manejo. Con una actitud así, cualquiera se echa enemigos, sobre todo con peso político y acostumbrado a imponer su ley en las administraciones de todo tipo, estatal o municipal.

HACE CRISIS LA FALTA DE GASOLINA. Expendedores de gasolina poco a poco han ido apagando sus bombas despachadoras por la razón de que sus depósitos se han agotado y Pemex no ha cumplido su palabra de regularizar el abasto como lo prometió hace escasos tres días, cuando en un pomposo comunicado aseguraba que el gobierno federal a través de la paraestatal garantizaba que en los estados del centro del país no faltaría gasolina como en las zonas norte o en otras regiones, que la nuestra, el centro del país, era casi especial.

DESPACHADORES SON PRIMERAS VICTIMAS. Como daños colaterales del desabasto de la gasolina se pueden identificar a los despachadores, que conforme se van apagando las bombas, se van quedando sin trabajo, pues muchos de ellos están a base de propinas o de alguna gratificación que de “buena voluntad” les dé el patrón. Ayer en su desesperación por quedarse sin un ingreso económico a escasas horas de la esperada Navidad, algunos de estos desamparados trabajadores se manifestaron frente a los enormes depósitos que Pemex tiene en la ciudad que, igual que no han respondido al reclamo de los dueños de las gasolineras, menos les respondieron a ellos.

AGUINALDO ANTIDEMOCRÁTICO. Bien dicen que calladitos se ven más bonitos, por eso ni ruido quieren hacer en el CEEPAC, pues mientras las críticas se centran en los grandes aguinaldos que se repartieron entre funcionarios estatales y diputados, hay quienes piden que también se fijen en lo que se repartieron entre consejeros y empleados de primer nivel en el organismo que se encarga de cuidar la democracia en San Luis Potosí. Ahí sí ni quien diga nada, alega uno que otro informante. Dicen que el presupuesto multimillonario que manejan poco lo desquitan, y a veces no por falta de ganas, sino porque no saben qué hacer con los puestos que generosamente les dieron sus contactos políticos, incluyendo a la misma titular, que si de vacunas sabía mucho, de elecciones poco o nada entendía.

ALERTA. La Secretaría de Salud exhorta a la población a extremar los cuidados en casa, ya que cada año los accidentes en el hogar cobran un gran número de vidas, además provocan discapacidades y lesiones de todo tipo, informó el doctor Gerardo Rebolledo Sánchez, responsable del Programa de Accidentes de la Secretaría de Salud, quien explica que los accidentes en casa son prevenibles.

FELIZ NAVIDAD. Bien decían los abuelos de antes, en este mundo no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza, y ya llegó la Navidad. Desde la redacción de El Heraldo, todo el personal que colaboramos con un granito de arena para hacer que este medio llegue hasta su casa, les deseamos que tengan una Feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos. Gracias por su preferencia.