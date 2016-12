Llaman a la ciudadanía a evitar sobreendeudarse

By Redaccion El Heraldo SLP on 23 diciembre, 2016

Jaime Hernández Zamarrón, director de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí pidió a la población acudir a realizar sus compras con tiempo, ya que de otra forma esto podría generarles cargos extras e incluso sobre endeudarse.

Debido a que la mayoría de los negocios aprovechan inflar sus precios para que las personas se vean obligados a pagar lo que ellos han puesto a los artículos que sean quedado en la tienda y esto es muy malo.

En el caso de tarjetas de crédito recomendó a la población el no usar al menos que sea muy necesario, ya que también algunos bancos aprovechan para cargar compras fantasmas en estos plásticos.

En esta temporada decembrina los gastos familiares suelen incrementarse, toda vez que se llevan a cabo muchos festejos, se realizan reuniones familiares y se compran regalos, pero uno de los mayores enemigos de la economía en esta temporada son, sin duda, las compras de pánico, que provocan déficit en las familias.

Explicó que esta situación provoca que los gastos se salgan del presupuesto disponible, lo que ocasiona que durante el próximo mes se tengan problemas de déficit, mejor conocidos como “la cuesta de enero”.

Es importante que se tenga cuidado para no tener un déficit severo para el próximo año, y sobre todo definir cuáles son los gastos prioritarios y sujetarse a los mismos, de manera que no se inicie con dificultades el 2017.