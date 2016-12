Continúa el desabasto de gasolina en SLP

By Redaccion El Heraldo SLP on 23 diciembre, 2016

Continua el desabasto de gasolina en la entidad potosina, principalmente en la capital, Cerritos y Matehuala, por mencionar algunas zonas, en las que ciudadanía exige que pronto se regularice el desabasto.

El fin de semana al menos cuatro estaciones ubicadas en diferentes lugares de la ciudad permanecieron cerradas por horas porque no tenían gasolina, este jueves se presentó también la misma situación en estaciones donde no se había registrado esa situación que durante el año se ha vuelto más problemática y molesta para los clientes. Empresarios afiliados a la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo , en la entidad, solo se han limitado a enviar los comunicados que Petróleos Mexicanos comparte en su página de internet en donde se asegura que se está en pláticas para regularizar la logística de distribución.

Estaciones de la zona metropolitana continúan con el desabasto de combustible; de acuerdo a los encargados de bombas de gasolina y/o diésel, hay días en que no se tiene alguna de las presentaciones, ya sea Magna o Premium y otros días ninguna de las dos.

Varios estados del centro del país y zona bajío han reportado falta de combustible, incluso se dio a conocer que, en Acámbaro, Guanajuato no hay gasolina tipo Premium desde hace dos semanas y en las estaciones son largas las filas de conductores que esperan porque les suministren el combustible.

Esto no ha sucedido a tal grado en San Luis Potosí, pero las despachadoras se han visto en la necesidad de bloquear el acceso hasta por 12 horas porque no se cuenta con el suministro.