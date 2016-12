Coheteros que no cumplan con capacitación no se les otorgará permiso para venta: Ordaz

By Redaccion El Heraldo SLP on 23 diciembre, 2016

La dirección de Protección Civil Municipal de Soledad llevó a cabo la segunda sesión del curso o capacitación de manejo de pirotecnia dirigido a comerciantes que expenden este producto.

El titular del área, Mauricio Ordaz Flores, informó que esta capacitación es un filtro para permitir la venta de cohetones, de tal manera, que si no cumplen con este requisito la dirección de Comercio dentro de sus facultades negará el permiso.

En este segundo curso que se llevó a cabo en la Unidad Deportiva 21 de Marzo de la colonia San Antonio ya se percibió un incremento de comerciantes interesados, pues se tuvo la participación de aproximadamente 200; en la primera capacitación fueron 150, es decir, hasta el momento han registrado su participación 350 vendedores.

Señaló que en este curso se les da una introducción de los riesgos que implica la venta de pirotecnia, inclusive el tener estos productos explosivos expuestos al público, el no venderla a los menores, además de advertir que será severamente sancionada la venta clandestina de pirotecnia prohibida.

Indicó que se mantiene una estrecha comunicación y colaboración con Seguridad Pública Municipal, además de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), instancias estatales e incluso la presencia de un agente del Ministerio Público en caso de detectar la comisión de un delito, “Comercio y Protección Civil saldremos a vigilar y a garantizar que no exista ningún riesgo para la ciudadanía”.

Dentro del protocolo se establece que no pueden estar niños al frente de un puesto ni se les puede permitir que éstos comercialicen el producto, “si detectamos una situación de esta naturaleza inmediatamente se procederá al retiro del puesto y al decomiso de la mercancía, apegados a los lineamientos establecidos en la Ley”.

Informó que para el día 24 de diciembre se tiene un registro de 350 vendedores, a quienes se les marcó los lineamientos que deberán cumplir como no exceder de 15 kilogramos, cohetones en forma de juguetes, ni cohe-tones prohibidos, entre otros.