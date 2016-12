Reclaman en Benito Juárez retraso en transferencia de recursos

By Redaccion El Heraldo SLP on 22 diciembre, 2016

CIUDAD DE MÉXICO-Al cierre del ejercicio fiscal 2016, el delegado de Benito Juárez, Christian von Roehrich de la Isla, reclamó que las obras de infraestructura urbana lleven un retraso porque los recursos los recibieron hasta octubre de este año, lo cual afecta a la delegación porque los vecinos piensan que es desatención cuando el origen es que no les transfieren el dinero.

Explicó que tantos los recursos federales como los locales llegan en un 70 por ciento hasta octubre “y ni modo que le expliques al vecino de la burocracia que hay sobre la entrega del presupuesto y por ello la Asamblea Legislativa ya está buscando reformas de ley para obligar que el recurso venga en 10 tantos, es decir con base en los proyectos que presente cada delegación y no estemos esperando a los últimos meses del año para que podamos ejercer”.

En entrevista, el jefe delegacional de Benito Juárez aseguró que para marzo de 2017 concluirán las obras de infraestructura para consolidar la recuperación de espacios públicos y vialidades, lo cual será un contraste con el resto de las delegaciones.

Aunque esta demarcación fue de las más favorecidas para el presupuesto del próximo año, su titular demandó a la ALDF que haga adecuaciones legales, a fin de que los recursos no lleguen en el último trimestre del año porque eso retrasa las obras e incluso en las licitaciones se corre el riesgo de quedar desiertas porque los proveedores no se atreven a desarrollar proyectos en tan sólo tres meses.