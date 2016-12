Promoverán una cultura vial entre los jóvenes

By Redaccion El Heraldo SLP on 22 diciembre, 2016

Con el fin de promover una educación vial entre los jóvenes potosinos, el legislador Oscar Bautista Villegas presentó una iniciativa de adición al artículo 43 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí.

En su exposición de motivos, el legislador señala que la educación vial es una herramienta útil para lograr resultados a corto plazo no solamente para evitar accidentes viales, sino también abunda al conocimiento de las reglas de tránsito, señalé-tica, aspectos básicos de conducción y mantenimiento de vehículos en caso de emergencia.

Detalla que por ello, la educación vial debe formar parte de las medidas de educación para la formación de los jóvenes, pues en la medida que estén familiarizados con todo lo anterior estarán capacitados para reaccionar en caso de accidente o emergencia, pero sobretodo contaran con las herramientas necesarias para ser conscientes de la responsabilidad que implica el conducir un vehículo.

Manifiesta que a nivel nacional la incidencia de accidentes en los cuales se ven involucrados los vehículos automotores es muy alta e implica un problema latente que involucra no solamente las pertenencias de quienes se ven involucrados en un accidente de tránsito sino también su salud e incluso su vida.

Detalla que ésta situación no es ajena a San Luis Potosí, por lo cual se hace indispensable el fomentar acciones que permitan mejorar la cultura vial, y atender a la responsabilidad del hecho de conducir un vehículo.