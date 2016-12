Las Cosas de la Ciudad

By Redaccion El Heraldo SLP on 22 diciembre, 2016

JOVEN LOCALIZADA. El anuncio de la localización de la joven Cinthia Paola Castro Rodríguez que hizo ayer por la mañana la PGJE, devolvió la alegría a los familiares de la joven y a sus amigos que desde su desaparición no habían bajado los brazos en su lucha por encontrarla sana y salva. La joven maestra causó alarma con su repentina desaparición, sobre todo porque en el momento en que se da el hecho, San Luis Potosí estaba inmerso en una lucha de género bastante agresiva contra las mujeres. Incluso se llegó a pensar hasta en la posible instalación en la ciudad de una banda de trata de personas.

UNA LLAMADA LA CLAVE. Según el reporte de la PGJE una llamada de la maestra de danza a sus padres fue la que ubicó a la maestra en Puebla, sin embargo, la procuraduría no detalla si fue una llamada a escondidas de sus presuntos plagiarios, o si logró escapar y los llamó o si hay detenidos. Nada, la PGJE sólo dice que dieron con ella por una llamada telefónica que les hizo la propia Cinthia a sus padres desde la bella angelópolis. Como quiera que sea, lo bueno es que Cinthia Paola Castro Rodríguez ya está de regreso en su casa, pero sí tendrá que dar algunas explicaciones sobre su desaparición la PGJE, ya que el caso provocó revuelo en las redes sociales y manifestaciones públicas en las calles. Si se quiere seguir calificando de “revoltosas” a las redes sociales, esta es una buena oportunidad que tienen las autoridades de ponerlas en su lugar, si no, con su silencio cargarán con su castigo de que los cibernautas continúen exhibiendo la inseguridad que hay en la ciudad.

MAMÁ DE ZOÉ SIGUE EN LA INCERTIDUMBRE. La aparición de la maestra de danza da una nueva luz de confianza en que pudiera aparecer también la niña Zoé, que recién cumplió un año de su desaparición. La mamá de la pequeña dice que las autoridades le dan casi por cierta la línea de investigación que señala que familiares de la niña son los que se apoderaron de ella. Por lo pronto ella sigue pidiendo a la población le informe cualquier dato que pudiera servir para dar con su paradero.

DÍA DEL POLICÍA. Con un homenaje y entrega de reconocimientos por años de servicio, el Ayuntamiento de la capital festejó el “Día del Policía”. En la ceremonia, oficiales señalaron que necesitan un voto de confianza de la ciudadanía para demostrarle que están trabajando por ella. Fueron varios los oficiales que se sumaron a esta petición de sus compañeros, pues dicen que no pueden negar que algún elemento se pueda ir por el camino fácil, pero que la inmensa mayoría de los que componen la corporación municipal, trabajan con respeto al uniforme y a los potosinos. Y sí es verdad lo que dicen estos uniformados, afortunadamente aún hay policías que se preocupan por el bienestar de su ciudad y que incluso, están cursando una carrera universitaria, primero, con el fin de sacar adelante a su familia y segundo, para profesionalizar su actuación en la corporación. En el Ayuntamiento hay casos fidedignos de éste tipo.

MÁS TAXIS EN LA CIUDAD. Salió por fin la convocatoria para las concesiones de taxi. Serán 839 concesiones las que se entregarán el próximo año. Según la convocatoria se beneficiará a los choferes que demuestren su antigüedad, capacitación y servicio constante. Ya algunos líderes que tienen los operadores del volante se frotan las manos para ver cuántas pueden “capear” para su propiedad. Aunque los monopolistas del taxismo dicen que van mano en esto de la repartición de las concesiones, pues juran que en las pasadas campañas políticas que sirvieron para que las nuevas autoridades estatales y municipales estén donde están, algo tuvieron que ver ellos. Sólo ellos saben a qué y a quién se refieren, pero algo ha de haber de cierto, pues son un gremio con un fuero a prueba de todo.

MÁS DE RUBÍ. Dicen que unos persiguen la liebre y otros se la comen, con este refrán podría clasificarse el nuevo episodio del evento del año, Los XV de Rubí. Resulta que será el municipio de Charcas quien a final de cuentas se quedará con el festejo de la quinceañera de La Joya, de Villa de Guadalupe. El giro inesperado que dio el evento reafirma lo antes dicho, pues en la ex hacienda ya dijeron que aprovechando los quince años de Rubí van a lanzar el doble de producción de mezcal y los pocos hoteles que tiene la nueva sede ya están reservados totalmente.