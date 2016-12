En desventaja: América no llegará al 100 a final de ida, según expertos

América no estará ni cerca de llegar al 100 por ciento para el duelo de ida de la final del Apertura 2016.

De acuerdo con expertos y a lo dicho por los propios jugadores, los tres días que las Águilas tendrán para recuperarse del viaje desde Japón por el Mundial de Clubes y jugar el primer partido en el Azteca para la Final del Apertura 2016 contra Tigres no serán suficientes.

“Aproximadamente después de 48 horas es cuando comienza a sentirse la carga pesada del cambio de horario, aunque el jet lag no se elimina para el partido ante Tigres. Después de cuatro días es cuando se empiezan a recuperar”, expresó Roberto Rodríguez, quien fuera médico de Pumas.

Fueron más de 23 mil kilómetros de distancia los que América recorrió en apenas dos semanas, mismos que se traducen en más de 40 horas de vuelo que intentan recuperar en 72 horas, algo que de acuerdo con el preparador físico Daniel Ipata y lo declarado por elementos como Miguel Samudio y Osvaldo Martínez no será suficiente.

“Que no son los días de recuperación ideales, está claro, es probable que estén todavía en la adaptación y en la recuperación. En líneas generales creo que América va a llegar lo más cercano al 100 por ciento desde un rendimiento que posibilite jugar en buenas condiciones”, estableció Ipata, preparador físico que estuvo en tres Mundiales de Clubes con Pachuca.

Entre los jugadores también hay consciencia de que lo que se pensaba que podría ser una ventaja al mantener el ritmo, ya comienza a verse como un obstáculo para encarar la final.

“Cansados por el trajín que tuvimos y jugar tres partidos porque no es fácil acostumbrarnos a los cambios de horario, alimentaciones, descansos, pero también motivados.

“Ellos (Tigres) descansaron, tuvieron algún partido amistoso y no les afecta el cambio de horario, tenemos que remar contra todo eso pero no hay mejor motivación que pensar en el partido del jueves”, expresó Miguel Samudio de cara al partido de este jueves.

“Obviamente vamos a estar cansados y más los que vienen jugando seguido, es un desgaste enorme”, reconoció Osvaldo Martínez después del viaje que hicieron hasta Asia.

América tendrá solo dos entrenamientos previo al duelo de ida ante Tigres por lo que la intención del cuerpo técnico dirigido por La Volpe está más enfocada en la recuperación física y en la eliminación del jet-lag más que en la parte futbolística.