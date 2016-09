‘Touré no jugará hasta que su agente se disculpe’: Guardiola

Pep Guardiola tomó una decisión definitiva sobre la situación de Yaya Touré, quien no ha visto acción con el Manchester City en lo que va de la temporada.

El técnico español fue contundente y declaró que el futbolista marfileño no jugará hasta que su agente se disculpe por declarar que Pep había humillado a su cliente por no haberlo registrado para la Champions League.

“Fue difícil dejarlo fuera de la Champions, pero su agente habló el día siguiente y hasta que no pida perdón al club, Touré no volverá a jugar con el equipo”, expresó en conferencia.

“Estos últimos días Touré no entrenó porque tenía un proceso febril, pero no volverá a los terrenos de juego hasta que rectifique su representante”, dijo tajante.