“Nunca se cerraron las puertas de la Selección”: Giovani

By Redaccion El Heraldo SLP on 21 septiembre, 2016

Giovani Dos Santos, jugador del LA Galaxy, está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera debido a las oportunidades que se le están dando en su equipo, por esto, el mexicano está trabajando duro para poder regresar a la Selección Mexicana, en donde sabe que las puertas nunca estuvieron cerradas para él.

“(…) Nunca se cerraron las puertas de la Selección (…), así que las puertas siguen abiertas y yo sigo trabajando durísimo. Ojalá algún día se pueda dar el regreso”, declaró Dos Santos en una entrevista a Fox Sports.

A pesar de ya no jugar en Europa, el atacante encontró estabilidad con el LA Galaxy y tiene fe en que algunos años la MLS se convierta en una de las mejores ligas del mundo.

“Había seguido muy poco a la MLS, pero hoy en día puedo decir que es una liga que está creciendo a pasos agigantados y tiene una calidad muy alta. Físicamente todos los equipos son muy competitivos y me da gusto que cada vez vaya haciendo mucho más nombre. Ojalá dentro de unos años pueda ser una de las mejores ligas en el mundo”, expresó.

Aunque Dos Santos vive actualmente en Estados Unidos, el futbolista dice estar orgulloso de ser mexicano, por lo que espera que su carrera perdure varios años más para que algún día pueda volver a representarlo.

“Desde los 15-16 años que me acuerdo, siempre he usado los colores de la Selección, jugué todos los torneos posibles y tuve momentos muy buenos y momentos malos como cualquier profesional, pero siempre orgulloso de ser mexicano y si Dios quiere me queda mucha carrera, por lo que espero muchos años seguir siendo considerado para representar a mi país”, declaró el atacante.