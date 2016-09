No hay excusas para hacer obra pública en la capital potosina: Gallardo

By Redaccion El Heraldo SLP on 21 septiembre, 2016

No importa que haya asentamientos irregulares en la capital potosina, el Ayuntamiento atenderá las necesidades de la gente, no hay excusa para no hacer obra pública afirmó el Alcalde de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Juárez al entregar la pavimentación de las calles La Pedrera y Privada de la Pedrera en la colonia Bellas Lomas, en la cual se ejercieron más de 3.2 millones de pesos en beneficio de al menos 500 habitantes.

Esta pavimentación se realizó como parte de los compromisos pactados por el gobierno municipal a pesar de que es considerado como un perímetro no regularizado ni entregado al Ayuntamiento, sin embargo, el Alcalde destacó que su administración trabaja para todos sin distingos y a favor de los que menos tienen.

En total se aplicó concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor, a lo largo de 300 metros lineales que comprenden ambas calles, además de guarniciones, reposición de líneas de agua potable y drenaje. Con esta modernización terminaron años de abandono en este sector y fuertes encharcamientos provocados por las lluvias.

A nombre de los vecinos de la colonia Bellas Lomas, la señora María Irene Mares Medrano, agradeció al Presidente Municipal el cumplimiento de esta obra, no obstante que se pertenece a la comunidad de San Juan de Guadalupe, y le externó el apoyo de los colonos a su gobierno.

Junto a integrantes de su equipo de trabajo, Ricardo Gallardo Juárez recorrió las calles pavimentadas y expresó que las obras que realiza el Ayuntamiento están garantizadas con la mejor calidad posible para que duren al menos 25 años.