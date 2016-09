Neymar se divierte, baila, canta y la destroza’: Simeone

By Redaccion El Heraldo SLP on 21 septiembre, 2016

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este martes que el brasileño Neymar, le “encanta”, al tiempo que analizó que el partido contra el Barcelona, “más que en el medio, se define en las áreas”.

“Neymar tiene una forma de jugar que es así. Cada uno tiene su estilo y su juego. A mí es un jugador que me encanta. Lo han criticado. Él se divierte, baila, canta y la destroza. Pueden seguir criticando que el chico responde donde tiene que responder”, admitió el Cholo.

“Es un jugador extraordinario. Ha llegado al Barcelona y ha encontrado un lugar increíble para poder mostrar su talento. Sigue en la misma línea. Es un jugador extraordinario que tiene una calidad que le hace hacer ese tipo de situaciones. A mí me encanta”, insistió Simeone en una multitudinaria rueda de prensa.

El Atlético visita este miércoles el Camp Nou. Allí nunca ha ganado Simeone. En ocho duelos, cinco derrotas y tres empates. “En casi todos los partidos que no hemos podido ganar han sido por méritos del Barcelona. Y creo que los pocos partidos que hemos empatado también hemos merecido empatarlos”, resumió el técnico.

Simeone continúa pensando que el conjunto azulgrana es el mejor equipo del mundo. “Sigue teniendo un futbol brillante, posiblemente de los más determinantes en el juego individual y colectivo y eso, más allá de que el año pasado no han ganado la Champions, los pone en un lugar increíble”, apuntó el entrenador, que se imagina “al mejor Barcelona, sobre todo cuando vamos al campo de ellos”.