La intención de Ochoa Reza era lacerar la imagen del municipio: Aranda

By Redaccion El Heraldo SLP on 21 septiembre, 2016

«Para tener la boca suelta, hay que tener la cola corta» respondió el Secretario General del Ayuntamiento, Marco Antonio Aranda Martínez, a las críticas hechas por el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, sobre la presunta corrupción que existe en el gobierno municipal de la capital, por lo que añadió que no son muy respetadas las declaraciones que ha hecho el priista al respecto, al ser que en su partido «hay mucha corrupción».

Sobre el tema, el funcionario municipal explicó que las declaraciones de Ochoa Reza fueron expresadas con la única intención de lacerar la imagen del municipio puesto que afirmó que todas las acciones que han sido ejecutadas por el ayuntamiento capitalino, se han hecho en completo apego las leyes en materia de transparencia.

«Es el estilo muy especial de los demás partidos políticos (…) descalificando a la gente es como ellos piensan que se ganan adeptos, no, los adeptos se ganan trabajando (…) no estamos echando mentiras pero le digo es el estilo muy particular de un partido que ha tenido mucho tiempo en el poder».

Expresó que esto es sólo un sentir de los integrantes del partido revolucionario institucional a no haber obtenido la alcaldía capitalina en el pasado proceso electoral, por lo que añadió que « una elección el cariño de la gente se gana trabajando».

El funcionario manifestó que en lo personal él no comparte indeología en la manera que el partido revolucionario institucional sobrelleva «ese tipo de política» pues indicó que la política con la que él trabaja, es únicamente para beneficio ciudadano «donde se atiende a la gente, donde se les da lo que se merecen o lo que requieren y lo que puede la institución, pero no de esa manera tan vil y tan descalificadora».