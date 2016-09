Imputado del homicidio de un menor ciclista no ha quedado en libertad: PGJE

By Redaccion El Heraldo SLP on 21 septiembre, 2016

El Procurador General de Justicia del Estado, Federico Garza Herrera, dio a conocer que el agente del Ministerio Público presentará al juez de control, toda la evidencia que sea necesaria, para vincular a proceso al imputado en el homicidio de un menor de edad, durante un percance vehicular ocurrido el fin de semana pasado.

No obstante, aclaró las especulaciones generadas tras ese accidente: el imputado no queda en libertad, el accidente no fue provocado por el consumo de alguna sustancia, pero el peritaje de tránsito determinó que pudo ser resultado de una imprudencia cometida por el imputado, como es el exceso de velocidad.

El abogado del estado, Federico Garza, reconoció que una dificultad a la que se enfrentó la PGJE, fue que la institución no dispone de un traductor del idioma italiano, el lenguaje nativo del imputado, por lo que su esposa, tuvo que fungir como intérprete durante la primera audiencia realizada el lunes pasado y una más será realizada el próximo viernes.

El titular de la PGJE insistió en que el agente del MP presentará todas las evidencias al alcance, para vincular a proceso al imputado del homicidio de un menor de 11 años de edad, cuyo exitoso desempeño como ciclista, conmocionó a ese gremio a nivel nacional.

Expuso que sin embargo el juez de control el que determinará si emite una resolución de esa naturaleza.

Federico Garza explicó que con el inicio de operaciones del sistema penal, son nuevas disposiciones las que tienen que acatarse en el desarrollo de un proceso, en él se privilegia que a través de los métodos alternos de solución de conflicto, entre las partes involucradas, pueda generarse un acuerdo y la reparación del daño.