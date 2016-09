Edecán se suicida, pero antes se despide de su madre

By Redaccion El Heraldo SLP on 21 septiembre, 2016

Una joven edecán de 20 años de edad, decidió quitarse la vida en Mérida, Yucatán, pero antes de hacerlo, se comunicó por teléfono con su madre para despedirse de ella.

Entre lágrimas, la joven le dijo a su madre que no se encontraba bien y que por ello había tomado una decisión.

Adiós mamá, me voy a quitar la vida”, reveló a su madre al teléfono.

De acuerdo con lo publicado por El Debate, tras recibir la confesión suicida de su hija, la mujer llamó de inmediato a la pareja sentimental y concubino de la jovenpara ponerlo en alerta.

La desesperada madre, salió camino a la casa de su hija y tras tocar a la puerta en varias ocasiones, decidió entrar a la vivienda con ayuda de una piedra, peroni ella, ni su yerno, tuvieron oportunidad de evitar que cumpliera con su advertencia.

Una vez dentro, localizó a la joven de 20 años colgada e inconsciente, por lo que al arribo de los cuerpos de rescate ya no presentaba signos vitales.