¡Cuidado! Captan a pareja que roba bolsas en bares en Ciudad Juárez

By Redaccion El Heraldo SLP on 21 septiembre, 2016

Empleados del centro nocturno The Hangout Bar ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, difundieron un video en el que se aprecia cómo un hombre y una mujer cometen un supuesto robo dentro del establecimiento mientras aparentan disfrutar de la música.

El video se subió a la cuenta de Facebook del centro nocturno, y aunque no se ven completamente nítidas las imágenes, se puede apreciar el momento en que comenten el delito.

Los usuarios “identificaron” a la mujer que tomó el bolso, pero las autoridades no han podido confirmarlo.

En la grabación se observa primero que un hombre toma una especie de papel y se lo muestra a la mujer, quien lo guarda.

Sin embargo, la calidad de las imágenes no permite apreciar con claridad si se trata de un billete, como muchos sugieren en la publicación.

Sin embargo, los propios usuarios detallaron que no es la primera vez que la pareja realiza el robo.

Servicio a la comunidad. Si alguien conoce a esta parejita, dígale que tomó la bolsa equivocada”, escribió la persona que compartió el video.