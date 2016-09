Cosas de la Ciudad

By Redaccion El Heraldo SLP on 21 septiembre, 2016

Por: El Diablo Cojuelo

EVALUACIÓN.- Definitivamente este año la Glosa del Primer Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo no será una pasarela de funcionarios, improductiva ni de información incompleta, será un ejercicio de responsabilidad compartida donde se evalúe el primer año de gobierno, además se deberán definir las estrategias presupuestales para el próximo año en base a las necesidades reales del estado, según dijo el presidente de la Directiva del Congreso del Estado diputado Manuel Barrera Guillén. Desde ahora existe un intercambio de información entre ambos Poderes para preparar la Glosa y que, una vez que se presente el Primer Informe de Gobierno y se defina la agenda de comparecencias, los encuentros sean productivos y entreguen resultados palpables a los ciudadanos.

PRIORIDAD.- Se dará prioridad a los programas sociales en el ayuntamiento capitalino, pese al nuncio del gobierno federal sobre el recorte presupuestal para el ejercicio fiscal 2017. El presidente de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, señaló que desde el arranque de su gestión se aplican medidas de austeridad para aprovechar al máximo los recursos disponibles, aunque reconoció que, si bien los recortes al presupuesto sí afectarían la realización obras, se ajustará sólo lo necesario para no disminuir los programas y proyectos sociales. El año próximo será un año de retos. Se redoblarán esfuerzos de gestión ante los gobiernos estatal y federal, así como en la Cámara de Diputados para obtener recursos extraordinarios.

CAPACITACIÓN.- Se encuentran en la actualidad 73 cadetes de Seguridad Pública Municipal, en capacitación adiestramiento, según dio a conocer el titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, Antonio Garza Nieto, señaló que los 73 cadetes, los cuales fueron elegidos a través de la convocatoria que lanzó la corporación meses atrás. Los cadetes ya han realizado algunas actividades, por ejemplo en el puente pasado auxiliaron con la vialidad y otras actividades. Se estima que en tres meses podrán incorporar a estos cadetes a las áreas de las Fuerzas Municipales o Policía Vial, de acuerdo a su perfil.

REBASADOS.- Los altos índices de robos y asaltos con violencia dan cuenta de que la delincuencia ya rebasó a las corporaciones policiacas que no pueden poner un freno a estos delitos tanto en la mancha urbana como en los municipios del Estado. El nuevo modus operandi de la delincuencia es someter a sus víctimas a base de violencia para despojarlas de sus pertenencias, sobretodo en mujeres quienes son presa fácil dado que no pueden intentar defenderse dada su condición física.

INCESANTES.- En las últimas semanas se han registrado una gran cantidad de asaltos, robos, robos a casas habitación, de vehículos y de negocios, todos ellos con violencia y muchos a mano armada, sin que se haya logrado detener a los responsables quienes han logrado obtener jugosos botines.

LO PEOR.-Lo peor del caso es que la mayoría de las víctimas ya no acude a denunciar ante el Ministerio Público pues consideran una pérdida de tiempo hacerlo ante los trámites burócráticos que se deben de hacer para que se les pueda atender su querella y mucho más el tener que desembolsar dinero que exigen los agentes investigadores para darles entrada a sus querellas y si bien les va, poder detener a los delincuentes…En fin…

NO HAY VIGILANCIA.- Padres de familia y alumnos de una gran cantidad de escuelas siguen pasando ”las de Caín” al acudir clases en los turnos matutino y vespertino, pues se exponen a serios peligros por los irresponsables conductores de camiones y todo tipo de vehículos que toman calles y avenida como pista de carreras ante la falta de elementos de la Policía Vial. Por fortuna hasta ahora no se ha reportado algún accidente, y ojalá que no sea demasiado tarde cuando se decidan los altos mandos a enviar a su gente a dar vialidad fuera de las escuelas y cuidar la integridad de los padres de familia y alumnos.

IMPACTO.- Fue aprobada por el Congreso la reforma a la Ley para el desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad del Estado, presentada por el diputado Mariano Niño Martínez,, con esa modificación se establece que la SEDECO deberá contar con mecanismos de medición de avances para evaluar el impacto de las políticas de apoyo a las MIPYMES, que permitan corregirlas o mejorarla