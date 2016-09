Zidane defiende el estilo de Neymar

MADRID.-Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, defendió los malabarismos del brasileño del Barcelona Neymar, hasta cuando un partido está sentenciado a su favor como ocurrió en Butarque ante el Leganés en la última jornada de La Liga, y aseguró que “no es una provocación”.

Zidane defendió a un jugador del eterno rival, el Barcelona, y el estilo de futbol de Neymar, al no interpretar como provocación sus habilidades vaya el encuentro igualado o esté sentenciado.

No estoy en la cabeza de Neymar pero creo que no es una provocación“, aseguró en rueda de prensa. “Él juega de la forma que interpreta el futbol.Su juego es así y hace cosas que no muchos jugadores pueden hacer y ya está. No creo que sea una provocación”.