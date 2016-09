Roger Waters confirma concierto en el Zócalo capitalino

By Redaccion El Heraldo SLP on 20 septiembre, 2016

CIUDAD DE MÉXICO.-El fundador y ex integrante del grupo de rock Pink Floyd, Roger Waters, confirmó que ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo capitalino, el próximo 1 de octubre a las 20:00 horas.

Así lo difundió hoy el músico británico de 73 años a través de su cuenta oficial en Twitter.

Previo a su actuación en la Plaza de la Constitución, Waters ofrecerá en nuestro país un par de conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México, el 28 y 29 de septiembre.

Un día antes de su show gratuito en el epicentro del Centro Histórico, el cofundador de Pink Floyd se presentará en la Cineteca Nacional para la proyección de la película “The Occupation Of The American Mind: Israel’s Public Relations War In The United States“, narrada por él.