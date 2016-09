Por concluir en la UASLP, el Mes de la Movilidad Urbana Sostenible.

By Redaccion El Heraldo SLP on 20 septiembre, 2016

En el marco del Mes de la Movilidad Urbana Sostenible, actividad que fomenta el uso de alternativas de transporte para lograr menor impacto negativo en el medio ambiente y en la salud humana, en la Facultad del Hábitat de la UASLP, se dictó la conferencia: La legalidad en la movilidad urbana, por parte del LDI. Mauro Azúa Zúñiga, catedrático del plantel.

La plática se enfocó en tres tipos de leyes: las leyes que no existen, las que existen y no son respetadas, y aquellas que deberían existir, sobre todo que la gente conozca a qué tiene derecho y sus obligaciones, el derecho al espacio y respeto del mismo.

En entrevista, el Diseñador Industrial mencionó que pertenece a la idiosincrasia de los mexicanos exigir leyes que nos protejan, sin embargo, son las mismas que violamos, “queremos una ley que nos proteja de algo que me acaba de pasar, pero luego es algo que tal vez provoco, por ejemplo, voy manejando y platicando por celular y me molesta me infraccionen, voy en bicicleta en contra y me molesta me llamen la atención. Las leyes están establecidas para generar equilibrio, y eso debe ser para todo”.

Reconoció que en México las leyes son casi perfectas, tan es así que han sido copiadas por la ONU, la Unesco y diversos organismos, “así de perfectas son, pero curiosamente somos ejemplo de leyes y también de la no obediencia. Los ciudadanos debemos tener conciencia del respeto y la tolerancia a los demás, es una obligación”.

Y subrayó: “la educación en el hogar, el respeto a la otra persona es importante. Si hubiera una noción de respeto y la ética se respetará, sobrarían leyes, abogados, jueces, y muchos futuros no serían truncados. Las mismas personas que piden leyes son quienes las violan. Cuando obtenemos beneficios de una ley es cuando empezamos a apreciarla. Aunque también, las autoridades no deben temer, no deben ser chantajeadas, deben aplicar la ley porque es tacita, si la violo merezco castigo, esto no lo entendemos cuando actúa contra nosotros”.

Azúa Zúñiga, propuso la creación de espacios ciclistas y los hay de diversos tipos. En un mundo ideal con haber leyes como las que existen en Montreal o Vancouver, Canadá, ahí no hay espacios ciclistas, hay estacionamientos, lo que hay son leyes que se respetan al cien por ciento y tan estrictas son, que en caso de accidentes las aseguradoras no pueden cubrir legamente a su cliente porque leyes superiores tienen ese ordenamiento, en cambio en México, las aseguradoras son las que mandan.

Agregó que si hay una ley bien aplicada con eso se tiene, no necesitaríamos pintar calles o realizar guetos ciclistas. “si existe una ley estamos en equilibrio. Tenemos el derecho como cualquiera de utilizar el espacio, sobre todo proteger a los más vulnerables que son los peatones, discapacitados, personas de la tercera edad, niños, ciclistas”.