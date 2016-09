Obama se despide de la ONU con una alerta sobre el peligro de los nacionalismos

By Redaccion El Heraldo SLP on 20 septiembre, 2016

El presidente de Estados Unidos pronuncia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas su último discurso como mandatario, el 20 de septiembre de 2016.

El presidente Barack Obama habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas este martes y pidió una “corrección de rumbo” en las políticas hacia un mundo integrado. Aseveró que los avances logrados en las últimas décadas han sido amenazados por “la incertidumbre, el malestar y los conflictos”.

En su discurso de despedida ante la ONU, el mandatario estadounidense se refirió a las naciones que luchan contra la desigualdad económica, los conflictos sectarios y el auge de los nacionalismos.

“No podemos descartar esas visiones”, dijo. “Ellos son poderosos. Ellos reflejan la insatisfacción de muchos de nuestros ciudadanos”. Obama insistió en que el remedio para el malestar global no era volver a las antiguas divisiones.

“La respuesta no puede ser un simple rechazo a la integración global”, dijo Obama. “Debemos trabajar juntos para asegurar que los beneficios de la integración global se compartan ampliamente”.

Hizo un llamado para que se reafirmen los acuerdos de colaboración en temas como el cambio climático y la restricción de las armas nucleares, temas sobre los que aseguró que Estados Unidos ha asumido la delantera en muchas ocasiones.

Obama también comentó diversos temas internacionales y confrontó el caos sectario en el Medio Oriente, la agresión de Rusia hacia sus vecinos, y las disputas entre China y otros países asiáticos. No propuso nuevas políticas y aprovechó la oportunidad para reafirmar su opinión de que algunos problemas se resisten a la intervención externa.

El presidente Obama se refirió en un par de ocasiones a la inutilidad de levantar muros para dividir a las naciones.

Mientras su secretario de Estado, John Kerry, luchaba para salvar el acuerdo con Rusia sobre un alto al fuego en Siria, Obama dejó claro que no había mejores opciones para finalizar la guerra civil que ya lleva cinco años.

“En un lugar como Siria, donde no puede lograrse la victoria militar”, dijo, “vamos a tener que seguir con el duro trabajo diplomático”.

Obama se refirió a Estados Unidos cuando habló sobre sus preocupaciones y parecía hacer alusiones a Donald Trump, el candidato republicano que compite por ser su sucesor. El mandatario dijo que Estados Unidos y Europa estaban experimentando un aumento del nacionalismo, impulsado por el temor a la migración masiva.

“Ves a la gente que lucha contra las preocupaciones generadas por la inmigración y los cambios demográficos y sugieren que las personas que son diferentes de alguna manera corrompen el carácter de nuestros países”, dijo.

Obama se refirió en dos ocasiones a la inutilidad de los muros levantados por las naciones. “Una nación rodeada de muros sólo se encarcelaría a sí misma”, dijo.