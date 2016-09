Monica Bellucci trabajará con Gael García Bernal

By Redaccion El Heraldo SLP on 20 septiembre, 2016

La actriz Monica Bellucci ha revolucionado las redes sociales con una foto en la que aparece desnuda a sus espléndidos 51 años y que ha sido censurada por Instagram, pero la diva italiana resta importancia a la polémica y defiende que “siempre” será necesaria “la belleza”. Bellucci, quien aparecerá en la tercera temporada de la serie televisiva “Mozart In The Jungle”, en la que interpreta a una cantante de ópera que actúa bajo las órdenes de un director de orquesta encarnado por Gael García Bernal, presenta hoy la película “On The Milky Road”, del director Emir Kusturica, que ha competido en la última edición del Festival de Venecia y está incluida en la sección Perlas del Zinemaldia, un certamen que ya visitó en 2012.

Tras llegar ayer a la capital guipuzcoana, la actriz afronta su maratoniana mañana de entrevistas sin perder la sonrisa, ataviada con un vestido túnica color plateado que acentúa su aire de musa mediterránea, inalterable al paso del tiempo.

Tampoco le asusta el revuelo que ha causado su imagen nadando desnuda, con unas estrellas en el pecho, que fue portada de la revista “Paris Match” y censurada en Instagram después de que su autor, el fotógrafo Fred Maylan, la subiera a esa red social.

En una conversación, Bellucci afirmó que “no es ridícula” esa actuación.

“Hago muchas fotos, algunas más fuertes que otras, pero lo importante es que siempre necesitamos la belleza y debemos respetar”, aseguró.

ES LA MUJER DEL LECHERO

La película con la que llega al Zinemaldia, “On The Milky Road”, cuenta la historia de un lechero, al que da vida el propio Kusturica, que en plena guerra de los Balcanes cruza la línea del frente en un pueblo perdido de Serbia para transportar leche a los vecinos.

Los planes y las vidas de todos ellos quedan trastocados cuando aparece una bella italiana (Monica Bellucci) con la intención de casarse con un héroe de guerra local.

Bellucci cree que es un filme de “amor y de guerra” y en todo caso “no quiere ser una película política”.