La paridad peso-dólar no se cuenta, pero cuenta mucho

By Redaccion El Heraldo SLP on 20 septiembre, 2016

A estas alturas, ya qué importa la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto y todos los intentos que han quedado en el fracaso por recuperar credibilidad ante los mexicanos.

Lo que nos tiene más que preocupados es el terrible estado de salud de la economía nacional tanto en lo macro como en los bolsillos de todos quienes dependemos de un salario o incluso de la dádiva del Gobierno.

La deuda pública ya rebasa más del 50 por ciento del Producto Interno Bruto, y por ende, no hay circulante que alcance, excepto claro, para quienes reparten los dineros; ya que pese a la situación de alarma, ellos se siguen sirviendo con la cuchara grande.

Para abonar al terrible escenario económico nacional, la paridad peso-dólar está imparable, colocando una fuerte presión a nuestra moneda nacional

Hay cosas que no se cuentan, pero cuentan mucho, como el que el dólar está rondando los 20 pesos.

Con apenas dos horas de la apertura del mercado cambiario, hoy lunes 19 de septiembre, el dólar había ganado frente al peso hasta 10 y 15 centavos con respecto al viernes anterior.

En sólo los últimos diez días de este septiembre, nuestro peso perdió más del 5% de su valor. El 6 de este mes, advierten los analistas, se encontraba el peso en materia de tipo de cambio y al menudeo en 18:47 pesos y para el 16 de septiembre el peso se cotizó frente al dólar en su expresión mínima en 19.45 pesos. Hoy, en algunos bancos ya rebasó los 20 pesos, pese a que el titular de Hacienda calcula la paridad peso-dólar en 2017 en 18 pesos con 20 centavos.

El peso se enfrenta también a la especulación por la definición de las tasas de interés en Estados Unidos ya que este mismo miércoles se darán los lineamientos sobre su política económica pero también como ya hemos visto, la ruta que va tomando la elección de nuestros vecinos del norte, golpea a nuestra moneda.

Pero no todos los golpes al peso son del exterior. Desde aquí dentro, no se logró concretar el buen comportamiento de las finanzas públicas y la enorme deuda pública con tendencia a la alza, nos tiene en la lona.

Habría que reclamar en alguna ventanilla del ámbito federal el crimen que se comete contra todos los mexicanos por el mal manejo de las finanzas públicas. ¿O qué, ya se fue de la Administración federal el señor Videgaray y algunos cómplices y más tarde se irán otros más, y ni a quién exigir cuentas?

Acta Divina… El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, calculó que el dólar se ubique en 18.20 pesos para el 2017, según el consenso del mercado que realiza el Banco de México.

Para advertir… Cómo regresar a la paridad señalada por Meade para el 2017, si no hay garantía del buen comportamiento de las finanzas nacionales.