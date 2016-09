¡Increíble!, Pedro Sola ‘desenmascara’ a Jimena Choco

Jimena Pérez ‘La Choco’, quien fuera conductora de “Ventaneando” y del programa “Ellas Arriba” en TV Azteca no para de recibir sorpresas por parte de sus ex compañeros de trabajo.

Y es que en noticias de este año se ha rumorado que la conductora egresada del Tec de Monterrey no ha podido regresar a la pantalla chica debido a un roce con Pati Chapoy. Aunque se argumenta lo contrario, para algunos ya se está haciendo evidente que la joven periodista de espectáculos no se fue simplemente por “falta de presupuesto” para las emisiones.

Hace tan sólo unas horas, Jimena subió a sus redes sociales una fotografía en la cual no utilizó maquillaje, con el fin de unirse a la campaña #SinFiltro.

No obstante, Pedro Sola, quien es conductor vigente de “Ventaneando”, comentó su fotografía de una manera “políticamente incorrecta”, por decir lo menos:

“No mi Choco querida, no hay que fiarse de la belleza natural, siempre hay que darse una ayudadita”, le exhortó.