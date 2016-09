Corrupción puede hacer fracasar el NSPA: Carnevalli Rodríguez

By Redaccion El Heraldo SLP on 20 septiembre, 2016

Raúl Antonio Carnevali Rodríguez, prestigiado penalista de la Universidad de Talca, Chile, inicio las actividades de la Semana de Cooperación Horizontal Chile-San Luis Potosí. La intención del evento es compartir la experiencia académica y profesional en materia penal en la teoría del delito en el nuevo proceso penal acusatorio. Cabe recordar, la República de Chile tiene diez años de diferencia con México en la implementación del sistema.

En rueda de prensa, el Director del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, confirmó que, en Chile, el sistema se implementó a partir del año 2005, aunque comenzó a funcionar en el 2000, “lo que sucedió es que se realizó en forma gradual y finaliza cuando entra a regir la capital de la República en Santiago de Chile. Durante este período, el sistema se ha consolidado, se ha afianzado; siempre hay dificultades de implementación, sobre todo, porque eso es lo que se encontrarán en México cuando el sistema empiece a funcionar a cabalidad y lleve un tiempo”.

Dijo también, hay una consideración de lo cultural porque hay un funcionamiento distinto. Es un sistema particularmente garantista respecto de quienes son los imputados, hay una serie de herramientas para garantizar que la sanción que se le imponga sea justa. “Muchas veces sucede que la ciudadanía no comprende cómo funciona, por ello es importante difundir adecuadamente cómo se estructura, particularidades, su carácter oral, su carácter garantista para que no se generen malos entendidos”.

Mencionó que habrá una serie de desafíos para las instituciones, como son la Procuraduría, los jueces, porque es un sistema distinto que se fundamenta en la oralidad que introduce una serie de acuerdos como salidas previas, “hay algo que destacar de México que Chile no tiene, los mecanismos alternos de solución de conflictos como son la mediación y conciliación, para descongestionar el sistema, y también entrega mecanismos que se fundamenta sobre la base del dialogo”.

Afirmó, que un sistema de esta naturaleza requiere la confianza de las instituciones, se parte de la base de que no haya corrupción, y en el caso que exista tiene que estar controlada, porque instituciones como la policía son pilares fundamentales en el funcionamiento del sistema, “si encontramos que se ven afectadas por la corrupción, lamentablemente afectará seriamente el sistema. Es un tema que se tiene que ver con particular atención”.

Es fundamental en un sistema de esta naturaleza enfrentar la corrupción. “En Chile a diferencia de México, los índices de corrupción son bajos, el país está ubicado por transparencia internacional en el lugar 23 a nivel mundial, incluso supera a países europeos. Los casos de corrupción se han enfrentado y existe una mirada negativa por parte de la ciudadanía”.

El director de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija” maestro Abraham Oliva Muñoz, agregó que el conferencista, acude además a concretar dos convenios, uno de carácter marco con la UASLP y uno específico con la Facultad de Derecho.