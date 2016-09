Trump amenaza con denunciar al New York Times

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, amenazó anoche con llevar a los tribunales al prestigioso diario The New York Times por un comportamiento «asqueroso» del que no ofreció detalles y que se convierte en el último incidente del magnate con la prensa.

«Mis abogados quieren demandar a ‘The New York Times’ por sus intenciones irresponsables. Les dije que no, por ahora, pero lo están evaluando. Realmente repugnante», anunció Trump anoche en su cuenta de la red social Twitter.

El magnate no explicó claramente el motivo de su posible denuncia, aunque ha acusado en numerosas ocasiones a The New York Times de favorecer a su rival, la demócrata Hillary Clinton.

Además, durante el sábado, Trump cargó varias veces en Twitter contra Maureen Dowd, una columnista del rotativo neoyorquino que ha criticado al magnate y acaba de lanzar un libro sobre las elecciones presidenciales titulado «The Year of Voting Dangerously» (El año de votar peligrosamente).

«Le he dicho a (Trump) que estaba mal que hubiera violencia en sus mítines y que los reporteros estaban siendo maltratados», aseguró Dowd el sábado durante una entrevista en CNN.

A los comentarios de la columnista, siguieron varios descalificativos del magnate en Twitter.

«La loca Maureen Dowd, que casi no me conoce, se inventa cosas que no he dicho para sus aburridas entrevistas y para su columna. ¡Una neurótica!», clamó Trump en Twitter.

Sus criticas contra The New York Times y una de sus columnistas son solo sus últimos conflictos con la prensa.

La campaña de Trump creó una «lista negra» de medios de comunicación a los que no dejó acceder durante meses a sus actos de campaña o a los que se les obstaculizó en lo posible su cobertura.

En esa «lista negra», eliminada en septiembre, aparecían el diario «The Washington Post», el canal hispano Univisión, la publicación «Político» y los medios digitales Buzzfeed y Huffington Post, entre otros.

No obstante, en el área de los tribunales, este mismo mes, la esposa del candidato, Melania Trump, interpuso en una corte de Maryland una demanda contra el diario británico «The Daily Mail» y contra un blog estadounidense llamado «Tapley» por publicar información «falsa» y «difamatoria» vinculándola con un servicio de damas de compañía.