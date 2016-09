Rey Misterio quiere la cabellera de Johnny Mundo

Rey Mysterio sigue siendo el ‘monarca del aire’. Así lo dejó claro en su retorno a los encordados el viernes pasado; sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, no logró hacerse de la victoria, pero ya podría tener una meta fija, por lo menos así lo mostró: la cabellera de Johnny Mundo.

“No se ha presentado la oportunidad para una lucha de apuestas, pero éstas surgen de la nada, he mantenido una fuerte rivalidad con Johnny Mundo que no ha tenido un resultado final y sé que está pendiente aún”, dijo el exluchador de la WWE.

‘El Amo del 619’ ha tomado un odio por Johnny debido a que es el actual Campeón Latinoamericano de la Triple A y separó una de las agrupaciones más importantes de la lucha mexicana, los Perros del Mal, al ‘enamorar’ a Taya, y aunque dijo desconocer los retos del futuro, tiene claro que quiere frenar al estadounidense.

Sobre la traición de Dr. Wagner Jr., quien lo golpeó por la espalda para darle el triunfo a la tercia de estadounidenses compuesta por Johnny Mundo, Brian Cage y El Mesías, en el Ring & Rock StAAArs de este año, el nacido en San Diego agregó que el ‘Galeno del Mal’ no es alguien de quien se pueda fiar por ahora, por lo que aclararán lo sucedido y le expondrá las razones de su enojo o no podrán conformar nuevamente un equipo.

“Yo creo que se tiene que aclarar la situación antes de que tenga otra lucha contra él, no quiero clavarme emocionalmente en pensar por qué lo hizo. Creo que simplemente lo que tengo que hacer es tener más cuidado cuando él salga”, dijo el gladiador tras su pelea en el Auditorio del Hotel Hard Rock de la Riviera Maya.

A pesar de su intacta y característica alegría, Rey Mysterio no pudo ocultar la molestia tras su caída en Cancún. Y es que como fiel representante de la cultura mexicana, el luchador pasó un gran coraje al ser derrotado por tres ‘gringos’ en pleno festejo patrio.