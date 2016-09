Moscú acusa a Washington de defender al Estado Islámico

By Redaccion El Heraldo SLP on 19 septiembre, 2016

Notice: Undefined index: result in /var/www/vhosts/elheraldoslp.com.mx/httpdocs/wp-content/themes/maxmag2.7/functions.php on line 935

Rusia acusó ayer a Estados Unidos de defender al Estado Islámico y dijo que pedirá una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU tras el bombardeo lanzado por aviones de la coalición liderada por EU en Siria que mató a 62 soldados del régimen de Damasco.

“Si antes teníamos la sospecha de que el Frente al Nusra es protegido, ahora, después del bombardeo de hoy (ayer) contra el Ejército sirio llegamos a una terrible conclusión para todo el mundo: la Casa Blanca está defendiendo al EI”, dijo la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, Maria Zajarova.

Añadió que Moscú va a pedir una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU sobre este incidente, en declaraciones a la televisión Rossia 24.

“Vamos a exigir a Washington una explicación completa y detallada. Y esta explicación deberán darla en el Consejo de Seguridad”, añadió.

En respuesta a las acusaciones, desde Washington llegó un comunicado a través del cual el Pentágono admitió que es “posible” que bombardeos de la coalición internacional liderada por Estados Unidos hayan golpeado a personal y vehículos del Ejército del Gobierno sirio en la ciudad de Deir al Zor, en el Este de Siria.

Sin embargo, acalara el documento, fue un error, ya que las fuerzas de la coalición internacional creían estar golpeando una posición de un grupo de militantes del Estado Islámico (EI) al que habían estado siguiendo durante “una cantidad significativa de tiempo”.

No obstante, añadió el Pentágono, “el ataque aéreo de la coalición se detuvo inmediatamente cuando funcionarios de la coalición fueron informados por las autoridades rusas de que era posible que el personal y los vehículos puestos en el blanco fueran parte del Ejército sirio”.

En su nota, el Pentágono asegura que las fuerzas de la coalición internacional “no golpearían intencionadamente una unidad militar Siria” y se excusa recordando que Siria vive “una compleja situación con varias fuerzas militares y milicias operando en proximidad”.

“La coalición revisará este ataque y las circunstancias que lo rodean para ver si pueden aprenderse algunas lecciones”, concluye el comunicado del Pentágono.

En Siria está vigente un alto el fuego que comenzó el pasado lunes y que concluye al filo de la medianoche del domingo.

No obstante, en la tregua no están incluidos los territorios controlados por el grupo terrorista EI, contra los que tanto la coalición internacional liderada por Estados Unidos como la aviación rusa y Siria han seguido lanzando ataques.

LA TREGUA ‘NO

MARCHA BIEN’

La tregua en Siria entre el régimen del presidente Bashar Al Asad y las facciones rebeldes ha entrado en su recta final sin que las partes hayan podido ponerse de acuerdo para la entrada de ayuda humanitaria.

El portavoz de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Siria, David Swanson, aseguró que los 40 camiones de ayuda humanitaria de la ONU para los barrios asediados de la ciudad siria de Alepo continúan estancados en la frontera sirio-turca a la espera de recibir “luz verde”.

“Desafortunadamente, no hay novedades, seguimos esperando”.