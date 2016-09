INAI ordena a Liconsa dar a conocer padrón de beneficiarios en Sonora

By Redaccion El Heraldo SLP on 19 septiembre, 2016

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a Liconsa dar a conocer la relación de beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, la fecha de su implementación y la cantidad de litros distribuidos al 15 de agosto de 2016.

Al dar respuesta a la petición de un particular, el organismo señaló que la información se encontraba disponible para su consulta, anexando un oficio a la misma. Inconforme con lo proporcionado, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI.

En alegatos, la institución aclaró que en un alcance a la respuesta inicial proporcionó al peticionario, a través de vínculos electrónicos, una relación de los puntos de venta (actualizada a marzo de 2016) y una impresión de pantalla de la Consulta al Padrón de Beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social.

En el análisis del caso, se concluyó que la información entregada inicialmente no correspondía con la solicitada. Asimismo, se verificó que los vínculos electrónicos que remitían al sitio de Consulta del Padrón de Beneficiarios no permitían tener acceso directo a sus contenidos.

En este sentido, se consideró que Liconsa no satisfizo el requerimiento informativo hecho por el particular, al no indicarle la fuente, lugar y forma para hacer la consulta vía electrónica del padrón, el cual además no cuenta con registros actualizados al mes de agosto, como fue especificado.