Hallan a familia brasileña descuartizada en España

La Guardia Civil española localizó hoy los cuerpos de un matrimonio y sus dos hijos de cuatro y un años, de nacionalidad brasileña, descuartizados en una vivienda cercana a Madrid.

Los cuerpos fueron localizados en un chalé de la urbanización La arboleda de Pioz (Guadalajara), a unos 60 kilómetros al este de Madrid, y se encontraban repartidos en varias bolsas.Según han confirmado fuentes de la investigación, el hallazgo de los restos humanos, se ha producido tras recibir un aviso de un vecino alertando del mal olor en las inmediaciones.

Las mismas fuentes han señalado que podría tratarse de un ajuste de cuentas.

La Guardia Civil ha acordonado el chalé, ubicado en la calle Los Sauces de dicha urbanización, según declaró el alcalde de Pioz, Ricardo García, quien se desplazó hasta el lugar de los hechos.

Las víctimas no eran propietarios del inmueble, sino inquilinos del mismo.

Los vecinos no veían desde finales de agosto al matrimonio brasileño y a sus dos hijos y, según indicaron, la familia era de costumbres muy reservadas y vivía en la urbanización desde el pasado mes de julio.

Le dan golpiza por robo, pero… ¡era inocente! en Chile

Lo señalaron; sin pruebas, lo acusaron de robo e integrantes del equipo de seguridad de un almacén le propinaron un golpiza, pero era inocente.

Los hechos fueron captados el pasado 10 de septiembre en Viña del Mar, Chile, por un testigo, quien los grabó con su celular y subió el video a redes sociales.

Agentes de Seguridad de Almacenes París sometieron a un sujeto, quien llevaba varias bolsas; lo señalaron y exhibieron como ladrón, le quitaron la billetera, además, lo patearon y lo golpearon.

Mientras era sometido, el testigo de la agresión pidió a los agentes, permitirle al supuesto ladrón probar su inocencia y llamar a las autoridades.

Minutos antes de que llegaran los carabineros, el supuesto infractor demostró con los recibos de compra, que los objetos eran suyos.

Al momento de la llegada de los carabineros, los agentes de seguridad trataron de alejarse, pero el joven fue conducido a la comisaria para levantar su queja.

Bélgica se convierte en el primer país en

practicar la eutanasia a un menor

La Comisión Federal de Control y Evaluación de la Eutanasia confirmó el caso aunque no dio detalles.

Bélgica, el único país del mundo en el que se puede aplicar la eutanasia sin límite de edad, practicó por primera vez la muerte asistida a un menor.

La Comisión Federal de Control y Evaluación de la Eutanasia confirmó que el médico que la llevó a cabo entregó el informe sobre el procedimiento esta misma semana.

Aunque la entidad no ha informado de la fecha exacta en la que se practicó la eutanasia.

Según el medio de información en francés RTBF, tuvo lugar en la parte belga en la que se habla flamenco.

Pero no ha trascendido la identidad ni la edad del menor, ni tampoco la enfermedad que lo llevó a solicitar la muerte asistida.

Aunque según la ley belga, para haber autorizado el procedimiento el menor debía tener “un sufrimiento físico insoportable” y “su muerte a corto plazo” debía ser “inevitable”.

“Afortunadamente son muy pocos los menores para los que se está considerando la eutanasia, pero eso no significa que debamos negarles el derecho a una muerte digna”, dijo Wim Distelmans, de Comisión Federal de Control y Evaluación de la Eutanasia, al diario Het Nieuwsblad.

El procedimiento sólo está permitido si el menor tiene un “sufrimiento físico insoportable” y “su muerte a corto plazo es inevitable”.En 2014 Bélgica amplió la ley sobre eutanasia vigente desde 2002 y se convirtió en el segundo país, después de Holanda, en despenalizar esa práctica médica en menores y el primero en hacerlo sin límites de edad.

Eutanasia en Bélgica: el primer país donde los niños pueden pedir la muerte

Y es que la legislación holandesa establece que para optar a la eutanasia, además de cumplir con otras características, se debe tener más de 12 años.

Pero Bélgica no fija una edad mínima, sólo la noción de “capacidad de discernimiento” del menor.

Y éste es un concepto que genera controversia.

Son varias voces, entre ellas la de algunos pediatras y de líderes de iglesia, las que ponen en duda que un menor sea capaz de tomar una decisión tan difícil por sí mismo.

El enorme socavón que está causando el envenenamiento del agua de Florida

Las autoridades del estado de Florida, EE.UU., informaron este sábado que al menos 980 millones de litros de agua contaminada se han filtrado dentro de la principal reserva de agua potable de la región.

De acuerdo a los funcionarios, la causa fue un enorme socavón se abrió debajo de una planta productora de fertilizantes en la ciudad de Tampa hace tres semanas, lo que produjo un daño en la zona donde se procesan y almacenan las aguas residuales. Cómo es y dónde queda El Hoyo del Dragón, el socavón submarino “más grande del mundo”

Estas aguas residuales, que contienen fosfoyeso – medianamente radiactivas- se filtraron en una de las principales reservas acuíferas subterráneas del Estado.

La compañía Mosaic, propietaria de la planta, afirmó que no hay peligro para los habitantes de la zona.

“El agua contaminada no alcanzó a los proveedores privados y se esta realizando un trabajo de recuperación con motobombas de succión”, añadió Mosaic en un comunicado.Sin embargo, Jacki Lopez, directora del Centro de Diversidad Biológica de Florida, le dijo a la agencia Reuters que “es difícil confiar en ellos cuando dicen ‘No te preocupes’, cuando llevan ocultando esto durante tres semanas”.