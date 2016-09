Fiorentina vence a Roma sin Carlos Salcedo

By Redaccion El Heraldo SLP on 19 septiembre, 2016

Fiorentina logró vencer a la Roma 1-0 sin contar con la presencia de Carlos Salcedo, en la Jornada 4 del futbol de Italia.

La Viola no tuvo un buen encuentro; sin embargo, logró marcar el único tanto del partido tras una buena triangulación de la ofensiva de Florencia, cuando el partido comenaba a agonizar.

Durante la primera mitad, la Loba salió a buscar el resultado y fueron Diego Perotti, Mohamed Salah y Edin Dzeko, quienes encabezaron el ataque romano; sin embargo, no tuvieron suerte y se quedaron sin encontrar el primer tanto.

Fue en la parte complementaria que la Fiorentina tuvo mejores oportunidades, a pesar de que el ingreso de Totti cambió de aires a la formación de la Roma y, en una jugada creada por Il Capitano, Stefan El Shaarawy estrelló un balón al poste defendido por Tatarusanu.

Pero al 82, Badelj aprovechó una buena triangulación del equipo de Florencia para marcar desde un tiro lejano, donde Kalinic parecía estar fuera de lugar, al estorbar la visión de Szczesny, quien no puedo evitar el remate.

Tras este resultado, la Roma se coloca en la tercera posición, con siete unidades, mientras que el equipo de Carlos Salcedo llegó a seis puntos, y se mantiene en el lugar ocho de la clasificación de la Serie A.