Continúan en alerta por incendio ‘activo’ en la isla de Holbox

By Redaccion El Heraldo SLP on 19 septiembre, 2016

El incendio que se cree fue provocado en la isla de Holbox, Quintana Roo, todavía se encuentra activo este lunes, mientras la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) trabajan para sofocarlo y hacer un balance de las afectaciones.

En el transcurso del domingo se realizó un sobrevuelo sobre la zona de la conflagración en el lado noreste de la isla, en el municipio de Lázaro Cárdenas, perteneciente alÁrea Natural Protegida Yum Balam.

Desde las alturas, personal de la Profepa tomó coordenadas del lugar y presume que existen impactos en vegetación de selva baja con presencia importante de Palma Chit (Thrinax radiata), especie que se encuentra listada en la Norma Oficial Mexicana 059, con categoría de (A) amenazada.

Brigadas de 20 combatientes de la Conafor siguen laborando en esta zona del caribe mexicano para apagar los puntos activos del incendio, que arrasó con al menos seis hectáreas.

La Profepa destacó que una vez que se logré sofocar el incendio, inspectores federales realizarán un recorrido a efecto de valorar y estimar los daños ocasionados por el siniestro.

Activistas denunciaron a través de redes sociales que el fuego inició misteriosamente el sábado en el centro de la ensenada, en medio de la selva y el mangle, donde desde hace años, empresarios quieren instalar un gran centro turístico.

La teoría es que el incendio fue provocado para poder vender o desarrollar el predio con el pretexto de que se encuentra impactado, motivo por lo que pidieron la intervención de las autoridades ambientales para clausurar o detener cualquier intento de vender o construir en la zona.

La agrupación Salvemos Manglar Tajamar advirtió en su página de Facebook que “esta área en particular no está poblada y no es época de incendios”.

El proyecto La Ensenada, a cargo de la empresa Península Maya Developments quiere construir en la Isla de Holbox 875 villas y condominios, 195 cuartos en tres hoteles, seis lotes de preservación y una unidad turística de tres niveles con áreas comerciales y oficinas.