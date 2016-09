Con mercado libre, gasolinas costarán de 16 a 18 pesos

By Redacción @ElHeraldoSLP on 19 septiembre, 2016

De acuerdo a lo publicado por Manufactura, el costo de las gasolinas a partir del primero de enero del siguiente año sufrirían nuevamente ajustes.

La apertura del mercado de la gasolinas a partir de enero, como lo propone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el paquete económico de 2017, implicará una serie de cambios en la economía que, de entrada, llevará el precio del combustible por arriba de 16.1 pesos por litro, refieren estimaciones de analistas y representantes de la industria.

“Al inicio del proceso de apertura del mercado, la gasolina iniciará el año en un precio aproximado de 14.8 pesos -dados los costos esperados del petróleo para entonces-. Pero hacia agosto la estacionalidad la llevará a más de 16 pesos”, considera Guillermo Aboumrad, director de Estrategia de Mercado de Finamex Casa de Bolsa.

Actualmente, la gasolina Magna cuesta 13.98 pesos el litro, en tanto que la Premium 14.81 y el diésel 14.45.

Sin embargo, estimaciones de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) indican que el precio será mayor a 18 pesos, pues además del costo internacional de los hidrocarburos hay que considerar los impuestos Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) y al Valor Agregado (IVA), que suman cerca de siete pesos por litro.

Proponen crear 7 regiones

Como se recordará, el Presupuesto de Egresos 2017 propone adelantar a partir del 1 de enero del próximo año la liberalización del precio de las gasolinas y del diésel, aunque mediante un mecanismo gradual.

El Poder Ejecutivo propuso que la Comisión Reguladora de Energía (CRE), junto con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), determinen la liberalización gradual para las distintas regiones del país y la cual debe concluir hasta 2018.

Según la iniciativa de la Ley de Ingresos, durante ese lapso, la SHCP fijará los precios máximos en las regiones donde todavía no se hayan liberado los precios, y en aquellas donde sí, también los podrá establecer si se determina que existen precios excesivos que afecten a los consumidores.

Según Onexpo, al menos siete grandes regiones deberán ser consideradas por las autoridades: norte, sur, Pacífico, Golfo, centro, zona metropolitana del Valle de México y Baja California. Además, deberán tomarse en cuenta algunas subregiones ubicadas en el Bajío, así como las fronteras norte y sur.

Los costos máximos deberán reflejar los precios internacionales más los costos de los suministros en la región. Aunque el documento no detalla las regiones ni la forma específica de la fijación, Guillermo Aboumrad advierte que puede aplicarse una fórmula como la actual que, aunque es compleja, prevé una flotación de +/- 3% que puede modificarse para quedar en +/-6%.

“Lo relevante es que se prevé una recaudación de 284,400 millones de pesos (mdp) por el IEPS de combustibles, lo cual implica un crecimiento de 31.5% anual en términos reales”, comenta Gabriel Casillas, analista de Banorte.

Un mercado de 350 mil mdp

Previo a la reforma energética, la producción e importación de gasolinas eran actividades reservadas para Petróleos Mexicanos (Pemex). Asimismo, la paraestatal era el único agente facultado para poseer y operar la infraestructura requerida para la importación, transporte y almacenamiento de combustible.

Pero con la liberación del mercado, quien desee operar una estación de servicio deberá contar con el permiso correspondiente ante la CRE y una solicitud a Pemex para utilizar su infraestructura de almacenamiento y transporte, con el propósito de llevar el combustible al usuario final.

Hasta ahora, el mercado de gasolinas representa un valor superior a 350,000 millones de pesos (mdp) anuales en promedio, que es lo que obtenía Pemex, pero con la apertura podrá repartirse entre los nuevos interesados.

Rubén Cruz, socio líder de Energía de KPMG, destaca que las oportunidades de inversión son altas, así como la entrada de empresas nacionales y extranjeras.

Desde junio de 2016, algunas compañías ya comenzaron a operar de manera independiente en el mercado nacional.

Hidrosina y La Gas son las primeras en ofrecer el servicio. La primera empezó a operar en la avenida Reforma de la Ciudad de México, en tanto que La Gas cuenta con dos estaciones en Campeche y Mérida.

El otro gran jugador que comenzó operaciones de venta este año fue OXXO Gas, quien anunció a principios de julio pasado que también realizará la actividad de distribución.

De esta forma, la liberación del mercado de las gasolinas en México incentivará la entrada de nuevos jugadores y el gobierno, al no depender de una banda, no tendrá que sacrificar mayores ingresos por los impuestos que hasta ahora controlaba para no afectar la inflación, concluye Guillermo Aboumrad.