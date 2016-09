Checo Pérez brilla en el GP de Singapur

Una excelente estrategia de detenciones en pits ayudó al piloto mexicano a finalizar dentro del Top 10, ya que sólo se detuvo dos veces, a diferencia de los demás que lo hicieron en tres o cuatro ocasiones.

Nico Rosberg dominó la carrera en el Circuito de Marina Bay de principio a fin y aunque al último el australiano Daniel Ricciardo impuso una fuerte presión, el piloto de Mercedes cruzó la meta en primer lugar, dejando al Red Bull en segundo.

El actual Campeón del Mundo, Lewis Hamilton, sufrió para poder asegurar el tercer puesto, ya que una gran parte de la carrera tuvo que pelear la posición con Kimi Raikkonen (4) de Ferrari. De esta forma, Nico Rosberg supera en el Campeonato de pilotos a Hamilton por ocho puntos.

Esteban Gutiérrez, piloto de Haas, volvió a quedar cerca de poder sumar sus primeros puntos. El mexicano finalizó por quinta vez en la temporada en la posición 11, y ahora sólo le quedan seis carreras para tener la posibilidad de ganar puntos con la escudería americana.

Sin duda alguna, el piloto de la carrera fue Sebastian Vettel, quien a pesar de haber arrancado desde la última posición colocó a su Ferrari en quinto lugar.

El próximo Gran Premio se celebrará en Malasia en el Circuito Sepang del viernes 30 de septiembre al domingo 2 de octubre.

Singapur, de mis mejores carreras: Checo

El piloto mexicano de Force India Sergio Pérez tuvo una remontada que le sirvió para sumar puntos cuando el panorama se veía complicado, además de mantener impecable su historial en el circuito de Marina Bay, al sumar en todas sus participaciones en seis años en la categoría.

Tras sumar cuatro puntos para su cuenta personal con el octavo puesto a pesar de la penalización que le impusieron el sábado en la clasificación, se logró reponer en un trazado que tradicionalmente es complicado los adelantamientos.

“Es de las mejores carreras en la Fórmula Uno que he tenido, mantener más de 30 vueltas el juego de neumáticos ha sido increíble”, dijo Pérez.

Reconoció que Singapur es su circuito talismán, “me trata muy bien”.

Pese al buen resultado, admitió que tuvo que esforzarse al máximo y hacer un plan a una sola parada para maximizar sus opciones. “Fue una carrera muy dura empezando desde la arrancada y el ‘safety car’, perdimos tiempo en el primer ‘sting’ de carrera por el tráfico”.

Expresó que de acuerdo a las circunstancias hizo todo lo posible para guardar la posición que se veía amenazada por el ruso Daniil Kvyat en los últimos giros, “manejamos una carrera inteligente acorde a lo que teníamos y eso fue lo que hizo la diferencia”.

Rosberg se estrena en Singapur y

se coloca líder

Si alguien esperaba que se cumpliese el dato histórico de que siempre ha habido un coche de seguridad, solo tuvo que esperar apenas unos cinco segundos hasta que los Toro Rosso hiciesen un bocadillo a Nico Hulkenberg, que acabó contra el muro de la recta principal.

Además del abandono del alemán, antes, Romain Grosjean directamente ni empezó la carrera así que ya teníamos dos abandonos en los primeros metros. Como consecuencia del toque de Hulkenberg, Carlos Sainz sufrió daños en el lateral de su coche y el equipo le reportaba que sufriría de sobreviraje.

Las cosas serían peor todavía para Sainz porque se estaba acercando a Daniil Kvyat en la lucha por la sexta plaza, ya que ambos rodaban por detrás de un Fernando Alonso que volvió a hacer una de sus grandes salidas, y el español estaba por delante de Max Verstappen.

Dirección de carrera obligaba a Carlos Sainz a pasar por boxes porque por temas de ‘seguridad’ tenía que parar en boxes. Por delante, Nico Rosberg se escapaba por delante de Daniel Ricciardo, pero el equipo Mercedes avisó en la vuelta 8 al alemán que debía cuidar seriamente los frenos si quería llegar al final.

En las paradas de la vuelta 15, Alonso puso neumáticos superblandos, así como los dos Red Bull que mantuvieron las opciones abiertas para el final de la prueba. Mientras, los dos Mercedes optaron por las gomas blandas en busca de llegar hasta el final.

El momento de morbo llegó sobre la vuelta 20, cuando Kvyat estaba por delante de Verstappen y el holandés se desesperaba cuando no podía adelantar al Toro Rosso. Por radio Verstappen decía “venga hombre” a modo de queja por su lucha, limpia, cuerpo a cuerpo.

En Toro Rosso le dijeron por radio al ruso que su carrera era con Fernando Alonso, y que por ello no debía perder tiempo luchando contra Kvyat en otra idea ‘sutil’ de su equipo. Sin embargo, Kvyat no parecía tener la intención de así hacerlo sin embargo.

En la vuelta 34 vimos a Rosberg parar en busca de protegerse del undercut de Ricciardo y ambos pusieron blandos para ir hasta el final. Lo mismo hizo Kimi Raikkonen justo después de poder adelantar a Lewis Hamilton, por la última posición del podio.

Mercedes innovó sobre la vuelta 45 y decidieron que a pesar de tener blandos con Hamilton volverían a parar y pusieron superblandos. A pesar de tener 35 segundos de ventaja, en Ferrari decidieron que Raikkonen debía parar y así el finés perdió el podio.

En Red Bull quisieron cubrir a los dos de atrás y Ricciardo puso superblandos. Todo parecía indicar que Rosberg también pararía a curbirles pero no lo hizo a pesar de que Mercedes estaba listo. A la siguiente vuelta ya no tenía opción de parar porque de haberlo hecho, perdía el podio.

En solo tres vueltas, Ricciardo recortó más de 9 segundos a Rosberg y la distancia estaba cayendo a niveles inesperados. En la vuelta 53 de 61, y con solo 15 minutos de tiempo para llegar a la marca de dos horas, la diferencia entre ambos era de 13 segundos.

A falta de tan solo cinco vueltas, la diferencia de Rosberg se había reducido a tan solo cinco segundos en la pelea por la victoria y en ese momento Rosberg empezó a reaccionar y quiso exprimir sus viejos blandos del todo.

Con tres vueltas restantes para el final la diferencia no caía de los cuatro segundos de diferencia y la victoria ya sería finalmente para Rosberg, que se coloca así líder del Campeonato. Ricciardo y Hamilton le acompañaron en en el podio con los dos Ferrari en el Top 5.

Alonso acabó séptimo y junto a él cerraron el Top 10 Max Verstappen, Sergio Pérez, Daniil Kvyat y Kevin Magnussen. La diferencia entre los dos primeros acabó por ser inferior al segundo.

Fue muy meritoria la décima plaza final de Kevin Magnussen en un circuito que no era especialmente favorable para los Renault y que en ningún momento del fin de semana estuvieron entre los diez mejores tiempos de ninguna sesión.

No menos meritoria que la gran remontada de Sebastian Vettel, que tuvo que salir último y finalmente quedó una sola posición por detrás de su compañero de equipo con una estrategia diferente al resto de la parrilla. El alemán se llevó el premio del piloto del día.