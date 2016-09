Se extiende el desabasto de gasolina a Municipios

By Redaccion El Heraldo SLP on 18 septiembre, 2016

El desabasto de gasolina empieza a pegar en los municipios. Trabajadores de un expendio de Mexquitic de Carmona explicaron que la falta de combustible incluso afectó a la ambulancia del Ayuntamiento, que se quedó varada por falta de combustible y sus operadores no pudieron trasladar a un joven atropellado en la Carretera 49. El desabasto se ha detectado en 3 estaciones de este municipio.

Enrique Torres, despacha-dor en una estación de Mex-quitic, explicó que desde ayer, los trabajadores de la gasolinera debieron acordonarla, como está ocurriendo con otras estaciones, y los automovilistas se quedan varados en diferentes partes.

Aseguró que algunos automovilistas, ya sin combustible, se van a surtir a estaciones clandestinas, donde les venden la gasolina más cara, “y entonces pasa que venden la gasolina de clandestinaje, con sobreprecio, y eso es lo que no entiende Pemex”.

“Petróleos Mexicanos no ha dado el servicio como debe ser. Me decía el encargado desde hace dos días que ha pedido combustible y no le surten”.