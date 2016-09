Quince guarderías incumplen con normas de seguridad

By Redaccion El Heraldo SLP on 18 septiembre, 2016

La Dirección de Protección Civil redobla sus operativos de revisión en espacios donde se atiende a la población infantil de San Luis Potosí y aunque la mayoría han cumplido con las exigencias que marca la norma, se iniciarán los procedimientos administrativos contra las guarderías que no hayan cumplido.

De acuerdo a las últimas revisiones de esta dependencia, se detectaron 15 estancias infantiles – principalmente privadas-, que todavía no han acatado las recomendaciones de la autoridad municipal, de ahí que se tendrá puntual seguimiento para garantizar la seguridad de niñas y niños, así como del personal.

Las observaciones que se han emitido por parte de Protección Civil pueden considerarse menores pero resultan indispensables para evitar cualquier incidente que ponga en riesgo a los infantes, por ejemplo se detectaron salidas de emergencia en las que hay obstáculos que impiden el libre paso, por lo que es de suma importancia que hagan las adecuaciones pertinentes.

Aunque las 15 guarderías con recomendaciones podrían considerarse un número muy reducido a comparación del universo de estancias que hay en toda la Ciudad, la instrucción que ha dado el Alcalde Ricardo Gallardo Juárez, es que por tratarse de espacios en los se da atención a pequeños, todas son importantes y por tanto es fundamental que cumplan cabalmente con las exigencias del Gobierno Municipal.

Personal de Protección Civil lleva un calendario de revisiones a este tipo de establecimientos, no obstante, también realiza revisiones extraordinarias y de manera sorpresiva para identificar anomalías para que sean corregidas.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de San Luis Potosí no ha sancionado a ninguna guardería, sin embargo, sí ha iniciado procedimientos administrativos aunque durante este proceso, las estancias infantiles han asumido su responsabilidad y acatado las observaciones municipales.