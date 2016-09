.- Pugnas en el PRD al ring del CEEPAC *.- Navistas se toparon con pared *.- Piden al INE poner orden

Hace casi un par de meses que en éste espacio advertimos la fiera pugna entre las dos importantes fuerzas internas frl perredismo potosino: el Navismo y el Gallardismo. que le dieron los históricos triunfos electorales de hace apenas poco más de un año, estaban a punto de evidenciarse desde sus respectivas ttrincheras en una lucha que por el momento sólo es por poder.

El primer round se registró en la primera semana de agosto pasado, con un rnfrentamiento verbal entre el diputado Federal Xavier Nava Palacios y la aguerrida diputada local. Graciela Gaitán, quien denunció la estrategia del nieto de Nava que, “engañaba y mal informaba” a sus representados pies nada ha hecho por ellos y sí, en cambio censuró a Gallardo por la palabras Gallardía.

Esto marcó el deslinde del diputado Nava Palacios del Edil Ricardo Gallardo Juárez, y el barrunto de un segundo round con la artillería navista, autollamadas “organizaciones civiles”, a través del CEEPAC donde lo interesante sería ver que tan objetivos iban a ser, y ya vimos la pifia que se armó.

La lucha inició con la peregrina idea de revivir a un navismo muerto, del que los jóvenes de 40 años para abajo sólo por pláticas de sus mayores recuerdan mientras otros ni siquiera saben que existió.

Ese Navismo renovado, por llamarle de alguna forma, finalmente movió sus alfiles, y comenzó a procesar la denuncia del dirigente municipal panista, Maximino Jasso, sobre la presunta “campaña anticipada” del Edil Ricardo Gallardo Juárez, con el uso de las palabras “Gallardía” y “Pollitos” asú como el color amarillo de su partido en su propaganda institucional pero particularmente con la del “Borrón y Cuenta Nueva” del INTERAPAS.

Pese a que el panista hizo pública su denuncia, Gallardo Juárez mantuvo sus anuncios y propaganda “Gallardista” e incluso en todo ese mes, agosto, estuvo entregando paquetes de útiles escolares del Programa “Pollitos a la escuela”.

A la parsimonia del Edil, que decía no tener notificación oficial alguna en torno a que el Ceepac prepara un resolutivo contra sus anuncios, y luego por su anuncio de que de ser así se ampararía para seguir usando las frases que fueron lema de su campaña de proselitismo, seguramente se desesperaron y fue así como Martín Faz Mora no dudó en arriesgar su Consejería electoral, por la que devenga cerca de 80 mil pesos mensuales, y se lanzó al ruedo de la lucha mediática, como en sus viejos tiempos.

Hay incluso quienes van más allá y citan a la renovación de Juntas de Mejoras de las colobias, como la gota que derramó la paciencia de Faz Mora pues us grupo, en San Miguelito fue esplazado por completo por las perredistas, como en casi toda la ciudad.

Así que si la idea era noquear a Gallardo Juárez, quien en campaña se decía “El Papá de los Pollitos”, no sólo no se concretó sino que además salió fortalecido.

Em estos momentos el Ceepac es un organismo desprestigiado por los excesos e insubordinaciones y filtraciones a los medios informativos de los intereses particulares de Martín Faz Mora.

De ser un organismo que nació de la auténtica vocación cívica, de la necesidad de hacer valer la democracia del Estado de SLP, con las filtraciones del navista tiene en vilo la ingobernabilidad de la presidenta del CEEPAC, Laura Elena Fonseca Leal.

La hija menor del ex gobernador Guillermo Fonseca debe probar su capacidad moral y profesional e imparcial para presidir el organismo electoral y para limpiar su imagen, ahora que el CEN del PRD ya le pidió al INE removerla de su encargo, junto con Faz Mora.

Según el diputado Carlos Sotelo García, secretario de asuntos municipales del PRD, Faz Mora enderezó con sus “filtraciones” una ofensiva política contra el alcalde de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, a manos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) y, en particular del consejero Martín Faz Mora, por lo que han formalizado una solicitud para que el INE sanciones y destituya a quien filtró documentos oficiales con la intención de perjudicar al edil. Este es el tercer round, la pregunta es: ¿Cuántos más? Como dijo Juan Gabriel: ¿Pero, qué necesidad?

SIERRA DE SAN MIGUELITO.

Y no sin antes consignar que tras recorrer la plaza de armas en compañía de su esposa para saludar a los asistentes a la verbena popular por el 206 aniversario de la Independencia de México, el gobernador JJuan Manuel Carreras adelantó que esta semana habrá “magníficas” noticias sobre la declaratoria de área natural protegida para la Sierra de San Miguelito; los alumnos que interpusieron una solicitud de amparo de la justicia federal para quedar exentos del pago de inscripción en la UASLP, con toda justicia recibieron un revés pues dos veces ya se los rechazaron y hay muchas probabilidades de que el tercer juicio pendiente se resuelva en los mismos términos en unos días más; que un grupo de jóvenes que han conformado la Orquesta Sinfónica de la UASLP esperan su solidaridad a través de donativos al Radio Maratón Universitario del próximo miércoles 28 de septiembre, cuando requieren superar los 800 mil pesos del año pasado pues sus necesidades son muchas; así como dar la bienvenida y felicitación al Arzobispo Emérito Arturo Antonio Szymansky Ramírez quien a sus 96 años ayer volvió del Vaticano donde habló y concelebró con el Papa Francisco en la Iglesia de Santa Marta, amiga de Cristo y hermana de Lázaro; aquí nos leemos el próximo miércoles.