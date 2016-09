Mujer forma una gran familia… ¡con más de 30 gatos!

Una maestra jubilada originaria de Tabasco, ha llamado la atención de sus vecinos, pues ha llevado a más de 30 gatos a vivir con ella.

Según publica Tabasco Hoy, la mujer de 80 años de edad, afirma que desde siempre le han gustado los gatos, por lo que al verlos abandonados o indefensos, comenzó a llevarlos hasta su departamento.

Aunque sus vecinos se han quejado de que el acumulamiento de gatos es‘molesto’ e insalubre, la mujer de la tercera edad identificada como Albania Morales, afirmó que su función es ayudar a que los felinos no terminen muertos por envenenamiento.

Ahorita tengo como 30 y mi perro Bobby, aquí los mismos vecinos me dejan en la puerta a los gatitos recién nacidos y yo los termino de criar, algunos se van y otros regresan, pero ya me han matado varios, los envenenan o los apalean y por eso busco donarlos, para que no los maten”, indicó.