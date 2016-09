Minimiza CEDH quejas por bullying en escuelas

By Redaccion El Heraldo SLP on 18 septiembre, 2016

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Vega Arroyo reconoció que si hay varias quejas contra el acoso escolar o bullying, pero considera que ninguna es de gravedad para que se llegue al suicidio.

Indicó que en lo que va del año han recibido 170 quejas en contra la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), pero sólo el 12 por ciento que equivale a aproximadamente a 20, son por violencia escolar

“Si hay quejas, pero hasta horita no hemos tenido quejas de gravedad, hemos encontrado respuesta de alguna manera por parte de la Secretaria de Educación sobre todo realizando trabajo en conjunto que vamos a reforzar a través los comités de prevención y seguridad escolar, para prevenir y combatir este flagelo que perjudica en la educación y el desarrollo integral de los niños”, dijo.

Reiteró que estas quejas que se han presentado no considera que sean de gravedad como para poder llegar al suicidio hasta el momento, pero las autoridades educativas han mostrado disposición para evitar que este fenómeno se presenta en las escuelas de San Luis Potosí.

Vega Arroyo manifestó que no reciben quejas de todos los actos de bullyng que se presentan en el estado, ya que algunos padres van directamente a la SEGE, por lo que espera que se atiendan y resuelvan para evitar situaciones como la de otros estados.