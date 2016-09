Rechaza Ayuntamiento nuevos impuestos para 2017

By Redaccion El Heraldo SLP on 18 septiembre, 2016

Notice: Undefined index: result in /var/www/vhosts/elheraldoslp.com.mx/httpdocs/wp-content/themes/maxmag2.7/functions.php on line 935

por instrucción directa del Presidente Municipal, Ricardo Gallardo Juárez, no habrá nuevos impuestos para el próximo año, garantizó el Tesorero de esta capital, Jesús Emmanuel Ramos Hernández, al iniciar el análisis para la integración del presupuesto y la Ley de Ingresos 2017.

“Arrancar los estudios respectivos junto con las direcciones que conforman el Gobierno de la capital es una gran labor porque requerimos que todas las dependencias participen, por ello, se les envía un circular para que nos hagan llegar sus estimados con los conceptos municipales que se cobran”.

Si bien, hay un plazo específico para la conformación de la propuesta, se cumplirá en tiempo y forma, aseguró, a la par de que confió en que cada área de la administración entregará la información solicitada para destacar algún aspecto en especial y en su caso, se aplique solamente una actualización.

De ahí que detalló que hasta el momento tampoco se puede hablar de nuevas multas o sanciones económicas más severas, “aunque habrá que esperar las propuestas de las direcciones, pero aun así serán valoradas con mucha cautela”.

Ramos Hernández insistió en que la actual administración “seremos muy congruentes y únicamente se aplicará lo que marca la ley. Es importante también destacar que hay modificaciones que provienen desde el ámbito federal y obviamente escapa de la responsabilidad del Ayuntamiento”.

En cuanto a los valores catastrales, igualmente comentó que hasta el momento no hay cambios aunque recordó que participan varios actores y dependencias como la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro, no obstante también destaca el Consejo Catastral donde involucran entes privados, “y para hacer una propuesta de ajustes, se deben presentar una serie de estudios, pero al momento no tenemos conocimiento de modificaciones en este sentido”.