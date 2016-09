Cosas de la Ciudad

MÁS CON MENOS.- Al pedir “respetuosamente” a los 58 alcaldes del estado y aun a los secretarios a eliminar “gastos superfluos”, el presidente de la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado, diputado Gerardo Serrano Gaviño, dijo que ahora se está obligado hacer más con menos, porque la actual situación financiera del país no está para que las autoridades promuevan el aumento y/o la creación de nuevos impuestos, esto para que actúen con responsabilidad social en la integración de sus leyes de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2017. Lástima que no pensaron así cuando se incrementaron la dieta.

RECORTE.- El vicepresidente del Senado de al República, Octavio Pedroza Gaytán dice que los legisladores federales le dieron al presidente de México, Enrique Peña Nieto, reformas estructurales que lamentablemente no supo implementar. Señala además que el recorte en el Presupuesto de Egresos Federal para el Ejercicio Fiscal 2017, debe ser en el gasto corriente y no en rubros como educación, salud, infraestructura carretera y de caminos, además de combate a la pobreza. Reconoció que vienen tiempos muy complicados, porque ya está anunciado que el próximo presupuesto federal viene con un recorte sustantivo.

PUERTO AÉREO.-No se quiere quedar atrás la actual administración municipal de Soledad de Graciano Sánchez y el alcalde ha señalado el interés por atraer inversión a ese conurbado municipio, pues reconocido que el vecino municipio se encuentra en una zona muy privilegiada geográficamente, pero además cuenta en su territorio con el aeropuerto internacional “Ponciano Arriaga”, lo cual debe ser un factor muy importante para detonar la economía. El puerto aéreo será ampliado en los próximos meses, lo que es un factor para concretar proyectos complementarios. Ya instruyó a la dirección de Fomento Económico para realizar gestiones con inversionistas interesados en la construcción de infraestructura hotelera enfocada a empresarios.

AMPLIACIÓN.- La dirección de Infraestructura Municipal arrancó una nueva etapa del programa de apoyo a los adultos mayores. Antonio Rodríguez Rangel, informó que actualmente se cuenta con un padrón de 1, 300 beneficiarios, pero éste será ampliado a 2 mil.

OBJETIVO.- El programa tiene el objetivo de fortalecer la economía de las personas de la tercera edad que se encuentran en situación vulnerable y que no cuentan con ningún otro apoyo. Informó que se apoya a las personas que por su edad y condiciones físicas no les es posible insertarse en algún área laboral y se les complica sustentar su manutención. El apoyo consiste en la entrega bimestral de un apoyo económico de 700 pesos que puede servir de ayuda para sustentar algunos gastos, además de que de ser necesario se les canaliza a dependencias municipales para que se les brinde una atención complementaria.

RETRASO.- El titular de la Secretaría de Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz reconoció que a veces hay retraso en el pago a los profesores de ingleses, que están contratados por honorarios como asesores externos que forman parte de un proyecto a nivel nacional y por eso no cuentan con prestaciones.

ASESORES.- “Son asesores externos 420 que conforman parte de un programa de inglés que la Federación instrumento en el país y nosotros somos la ventanilla para entregar los recursos y que se apoye a San Luis con este programa y cuando llega haber un retraso porque sus contratos son semestrales y anuales tenemos el deben de avisar a las oficinas centrales para que esto se cumpla, pero estamos en este momento al corriente”, dijo.

EMPLEOS.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social Manuel Lozano Nieto, dijo que la administración encabezada por el Gobernador del estado Juan Manuel Carreras López, ha dado prioridad a la inversión que genera empleos dignos y de calidad; aseguró que por ésta razón la dependencia a su cargo brinda herramientas y estrategias a los buscadores de empleo para que logren colocarse en un trabajo formal, y bien remunerado con la finalidad de que en San Luis Potosí prosperemos juntos.