Análisis del PEF 2017 y luego reforma electoral, prevén diputados

Si bien no se prevé abordar en los próximos meses, la reforma electoral es un tema que está en la mira de los diputados, para terminar con la guerra sucia en las campañas, buscar una mejor comunicación entre los partidos y la ciudadanía, e instrumentar el voto electrónico.

La fracción del PRI en San Lázaro señaló que esta dispuesta a una reforma electoral con el fin de perfeccionar el sistema democrático, pero se abordará hasta que esté resuelto el paquete económico 2017 y las leyes secundarias en materia de transparencia.

Para el politólogo Hugo Goñi Cabello, hay una clara necesidad de adecuaciones al conjunto de reglas y procedimientos electorales rumbo a los comicios de 2018.

En su opinión, si hay tiempo para echar a andar una reforma electoral en el periodo de sesiones que inició el pasado 1 de septiembre, y “para septiembre del 17 ya habremos corregido las fallas que vimos en las pasadas elecciones de julio”, enfatizó.

En entrevista con Notimex, Goñi Cabello señaló que hay que cambiar el modelo de comunicación, las facultades compartidas entre el INE y los OPLEs, e incidir y regular, sin limitar ni transgredir la garantía constitucional de libertad de expresión, las campañas negras y redes sociales.

En ese sentido, la secretaria general del CEN del PRI, Carolina Monroy del Mazo, expuso que una reforma electoral es importante para cualquier partido político que busca el perfeccionamiento del sistema democrático y que de certeza a la sociedad.

Resaltó que una de las exigencias de la población es la de terminar con la llamada guerra sucia que en nada ayuda a nuestro sistema electoral. “Los mexicanos quieren escuchar de los partidos políticos y de sus candidatos propuestas y debates de altura y no acusaciones o falsedades que denigran a la política”.

En el PRI, prosiguió, “estamos a favor de la confrontación de ideas y propuestas y no de la llamada guerra sucia a la que están acostumbrados otros partidos políticos y personajes“.

Sin embargo, aclaró, en este momento no está en la agenda legislativa una reforma electoral en el corto plazo, pues primero hay que atender los reclamos de la población en materia económica, generación de empleos y crecimiento.

Para el politólogo Hugo Goñi Cabello otro de los puntos que debe abordar la reforma son los mecanismos de información electoral como el PREP y los conteos rápidos.

Se crearon para minimizar la incertidumbre tras la jornada electoral, pero no ha sido así, la única solución que se tiene es el voto electrónico, que daría mayor rapidez y certeza a los resultados, además de que es auditable, y se puede monitorear.

Para el vicecoordinador de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez, los procesos y procedimientos que dan vida a una elección arrojan un número importante de variables a estudiar, no hay ley perfecta, ni perpetua.

Hizo notar que la ciudadanía ha sido enfática en el modelo de comunicación política que ha traído consigo millones de pequeños spots, que no ha ayudado a difundir la cultura política, y ha acabado por saturar al votante.

Expresó que tanto la ciudadanía como algunos actores políticos han puesto en duda la permanencia de los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLE´s), las nuevas facultades de asunción, atracción y delegación otorgadas al Instituto Nacional Electoral.

Consideró que la calidad profesional del INE ha opacado la organización de algunos institutos estatales.

Asimismo, para el legislador del PRI se debe continuar estudiando el voto electrónico, pues sin duda abarataría cualquier elección sea esta federal, estatal o municipal, sin embargo todavía no se ha diseñado un mecanismo para “desarmar la desconfianza”.

Esta es una reforma necesaria y tengámoslo por seguro no será ni la primera, ni la última, el trabajo legislativo es la imagen dinámica del cambio social, subrayó Ramírez Marín.

En agosto pasado, la bancada del PAN en el Senado delineó en su agenda legislativa la reforma electoral con detalles muy claros y muy precisos: segunda vuelta en la elección presidencial y disminución de los spots para que se privilegien los debates públicos en los espacios que estén consignados para eso.

En contraste, el consejero Marco Antonio Baños resaltó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no requiere de una nueva reforma político-electoral para organizar las elecciones federales del 2018, pero si los partidos políticos deciden lo contrario, sería importante que la aprobaran en el actual periodo de sesiones.

En entrevista con Notimex, comentó que la reforma político-electoral 2014 demostró su viabilidad en los procesos electorales locales 2014-2015 y 2015-201.

A pregunta expresa indicó que la mayor preocupación del Instituto es que la reforma electoral 2014 se implemente a cabalidad y tenga viabilidad rumbo al 2018.

Entones, no pedimos una reforma electoral, no estamos pidiendo que se mueva absolutamente nada de la ley, para nosotros no es tema, es un tema de los políticos, pero si los políticos deciden mover la ley electoral lo único que les pedimos es que lo hagan lo más pronto posible, en el actual periodo de sesiones”, acotó.