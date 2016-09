Ambriz descartó renunciar tras derrota del América

By Redaccion El Heraldo SLP on 18 septiembre, 2016

Notice: Undefined index: result in /var/www/vhosts/elheraldoslp.com.mx/httpdocs/wp-content/themes/maxmag2.7/functions.php on line 935

Pese a que aceptó que ya existen nervios por una nueva derrota de América, el técnico Ignacio Ambriz descartó hacerse a un lado y confió por completo en que serán capaces de enmendar el camino en el Torneo Apertura 2016.

“Hoy no salió nada, debemos empezar a estar inquietos porque estos es de resultados, hoy que perdemos tampoco es para hacerme al costado siempre he tenido un carácter fuerte y este equipo saldrá adelante”, dijo.

Ante los gritos de la afición que exigen su salida del cuadro “azulcrema”, el estratega manifestó que es normal cuando los resultados no se dan.

“La afición tiene todo el derecho, estoy apenado, no me voy contento, sé que el futbol es así, necesitamos volver a las bases, que es orden e intensidad, algo no estoy haciendo bien que el equipo no está funcionando como quisiera”, indicó.

Explicó que en el vestidor platicó con el plantel sobre la necesidad que tienen por mejorar, “debemos ser autocríticos, mis mayores críticos son los jugadores, demos mejorar mucho si queremos hacer las cosas bien”.

“No coordinamos, no teníamos idea para atacar, el gol nos descontroló demasiado, nos jugaron bien cuando nos robaban la pelota”, estableció.

Asimismo, aceptó que tendrá días complicados para preparar su siguiente duelo, el cual será el martes ante Necaxa, dentro de la fecha diez del Torneo Apertura 2016.

“No tengo una semana completa para decidir, lo primero que debo hacer es ver cómo llegan los jugadores, pero ahora creo que está pasando en el aspecto táctico y lo mental donde estamos recibiendo un gol y el equipo no encuentra las razones, no tenemos arrestos futbolísticos para superar al rival”, sentenció.