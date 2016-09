Confirman las ausencias de Cristiano y Bale ante el Espanyol

By Redaccion El Heraldo SLP on 17 septiembre, 2016

Notice: Undefined index: result in /var/www/vhosts/elheraldoslp.com.mx/httpdocs/wp-content/themes/maxmag2.7/functions.php on line 935

El portugués Cristiano Ronaldo, con un proceso gripal, y el galés Gareth Bale, por un fuerte golpe en una cadera, no viajarán a Barcelona para el encuentro del Real Madrid ante el Espanyol, como confirmó en rueda de prensa Zinedine Zidane, que no quiere forzar a ningún jugador y apuesta por rotaciones.

Zidane dejó clara su intención de no correr ningún riesgo con nadie, por importante que sea el jugador de su plantilla, y confirmó que Cristiano, que en los dos últimos días no ha podido entrenarse por gripe y tiene placas en la garganta, ni Bale, que recibió un fuerte golpe el miércoles en Liga de Campeones, se quedan en Madrid.

“Cristiano no va a viajar con nosotros porque además está con la garganta mal y se va a quedar porque no está listo para jugar. Como siempre no vamos a arriesgar nada, ni con él ni con nadie. Nunca vamos a arriesgar con ningún jugador”, aseguró Zidane.

“Bale ha recibido un fuerte golpe en la cadera igual y no vamos a hablar con él porque los jugadores siempre quieren jugar. Al final como tenemos muchos partidos, jugamos cada tres días, no podemos arriesgar con ningún jugador importante. Tenemos un grupo y cuando un jugador importante tiene algo, mejor que entre otro y lo haga bien. Siempre vamos a pensar en el equipo y en el grupo”, sentenció.