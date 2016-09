Revelan misterio de la gran luna de Plutón

By Redaccion El Heraldo SLP on 16 septiembre, 2016

Un nuevo estudio revela que Plutón está “pintando como con aerosol” los polos rojos de su gran luna Charon.

La pintura, en realidad, es creada por la atmósfera que siempre escapa de Plutón. El metano y otros gases que salen de él terminan formando una capa en los polos congelados de Charon, que son tan fríos y con inviernos tan largos que las capas perduran por décadas.

Una transformación química, a través de la radiación solar, torna los polos de color rojo oscuro.

El científico planetario Will Grundy, del Observatorio Lowell en Flagstaff, Arizona, basa su hallazgo en observaciones hechas el año pasado por la nave espacial New Horizons, de la NASA.

El estudio fue reportado el miércoles por la revista especializada Nature, 14 meses después del histórico vuelo de la New Horizons junto a Plutón.

Grundy, autor principal del análisis, lo calificó de un nuevo fenómeno para los científicos.

“Es casi como si Plutón fuera un artista de grafito, pintando con aerosol los polos de Charon con su atmósfera que se le escapa, dejando áreas coloreadas del tamaño de un planeta”, dijo Grundy en un correo electrónico. “Este tipo de cosas no serían inusuales entre planetas dobles, pero nunca vimos de cerca a un sistema así hasta que la New Horizons sobrevoló el sistema de Plutón el año pasado”.

Grundy y otros científicos ”incluido el científico principal de la New Horizons, Alan Stern_, tenían curiosidad de saber cómo fue posible que una superficie tan grande terminara de ese color tan sobresaliente.

“Este estudio resuelve uno de los más grandes misterios que hallamos en Charon”, dijo Stern, coautor del estudio, en un comunicado. Abre la posibilidad de que otros cuerpos más chicos en esta dimensión desconocida y distante, conocida como el Cinturón de Kuiper, pudieran estar pasando por lo mismo, agregó.

Por otra parte, otro estudio reveló que Plutón emite rayos X. La fuente de estos rayos, sin embargo, sigue siendo un misterio. El hallazgo de los rayos X fue anunciado el miércoles.