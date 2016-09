Países deben independizarse de la esclavitud del dinero: Iglesia

By Redaccion El Heraldo SLP on 16 septiembre, 2016

Sí hay razones para festejar el Día de la Independencia, pese a la inseguridad, alzas en la energía eléctrica y gasolina, el presunto plagio de tesis no aclarado del presidente Enrique Peña Nieto, violaciones a derechos humanos, entre otros sucesos, Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Además, porque es importante que los mexicanos no dejen de festejar estas fechas importantes que se tienen en esta vida.

Juan Jesús criticó que debido a que “ahora” las fiestas se realizan a diario, las festividades como el 16 de septiembre se ven afectadas y que no deberían de continuar el evitar estas fechas importantes se olvide.

El portavoz católico local valoró que es necesario recobrar el sentido de pertenencia a un país “que tiene una historia accidentada, pero es nuestro país”, expuso.

Valoró que los países deben independizar-se de la esclavitud del dinero y la riqueza, pues cada día hay más personas ricas “y ya no saben qué hacer con su dinero”.

Entonces sí tenemos razones para festejar. Creo que el festejo patrio no debe faltar, y bueno, celebrar que México ya no es el mismo de antes, sino un México más crítico. Un México más participativo.