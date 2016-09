Investiga SEGE golpiza de madre de familia a una maestra

El Titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz confirmó que si se suscitó un incidente donde una madre de familia golpeo a la directora de la escuela primaria Francisco González Bocanegra, en la colonia morales, hecho que se sigue investigando.

Expuso que continúan analizando el caso y no puede dar mayor información hasta que se tenga la certeza de lo ocurrido, además están valorando si a la maestra es cambiada a otro plantel educativo por la relación que existe con los padres de familia.

“La maestra que sufrió esta situación está fuera del plantel atendiéndose, está separada por esta razón de su actividad docente, lo estamos por confirmar no sabemos que haya presentado una denuncia por esta situación, estaría en su derecho si así lo decide. Y estamos valorando si es pertinente que la maestra regrese a ocupar el cargo que tenía en la dirección por la relación que sigue existiendo con la comunidad de padres de familia y en particular de la madre que lo agredió”, dijo.

manifestó que como institución se buscan la mediación para que estas situaciones no curra, así como cuestiones preventivas y cuando se den hechos como este se serán los interlocutores para que se lleguen a un arreglo.

Agregó que este fue un caso aislado puesto que otra situación similar no se ha presentado en el estado, aunque hay otro tipo de situaciones como bullyng pero no han llegado a los mismos extremos.

Cabe destacar que el hijo de la madre que agredió a la directora, supuestamente porque no lo dejaba ingresar al plante, está asistiendo a clases de forma normal y hasta el momento no hay una sanción contra los responsables del acto violento.